-"TÜRKİYE YUNANİSTAN'A YOL GÖSTERİYOR" ATİNA (A.A) - 31.01.2011 - Yunan basını, İstanbul'da 24 saat açık alışveriş merkezleri kurulmasıyla Türkiye'nin, Yunanistan'a, perakende satışın nasıl olacağı ve ne şekilde turist çekileceğine dair yol gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, 18 Mart-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da, giyim ile ev eşyalarında yüzde 30 oranında indirim ve vergisiz satış yapacak 31 büyük alışveriş merkezinin 24 saat süresince açık olacağına dikkati çektiği haberinde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana reklam sloganının da ''40 gün 40 gece alışveriş ve eğlence. İstanbul en büyük alışveriş festivaline hazır'' şeklinde olduğunu okuyucularına duyurdu. Söz konusu ''Alışveriş festivaline'' Akdeniz bölgesindeki tüm ülkelerden turist gelmesinin beklendiğini, gelen tüketici ve turistlerin indirimli fiyatların yanı sıra tatil hediyeli yarışmalara da katılma fırsatı bulacaklarını vurgulayan Ethnos, her gün iki alışveriş merkezinin 24 saat boyunca açık olacağına, diğerlerinin ise Cuma-Cumartesi günleri gece yarısına kadar faaliyet göstereceklerine işaret etti. Gazete, İstanbul Otelciler Derneği'nin, en çok alışveriş yapan kişiye festivalin bitişindeki hafta sonunda ücretsiz konaklama sağlayacağını belirtirken, milli bayram olan 25 Mart ve Nisan ayında kutlanan Paskalya'daki tatiller nedeniyle, Yunanlılar'ın da içinde bulunduğu çok sayıda turist grubunun İstanbul'a gitmesinin beklendiği değerlendirmesinde bulundu. Ethnos, Yunanistan'ın büyük perakende satış mağaza zincirleri yetkililerinin yaptıkları açıklamada, ''Yunanistan'da hala dükkanların pazar günleri açık olup olmayacağını, çalışma saatlerinin uzatılıp uzatılmamasını ve alışveriş merkezlerine yatırımı nasıl engelleyeceğimizi konuşuyoruz. Bu sırada Türk Hükümeti ise, turist çekerek İstanbul pazarına katkı sağlama beklentisi içerisinde böyle cesur bir faaliyet başlatıyor'' şeklinde konuştuklarını yazdı.