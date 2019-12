-"Türkiye ve KKTC oldu bittilere papuç bırakmaz" LEFKOŞA (A.A) - 05.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Rumlar'a, KKTC ile çekişmeyi ve karalamayı bir kenara bırakararak, paylaşmayı tercih etmelerini önererek, Türkiye ve KKTC'nin oldu bittilere, asla ve asla itibar etmeyeceğini ve papuç bırakmayacağını söyledi. KKTC'de Ercan Havaalanı'na kurulacak ILS (Instrument landing System) Aletli İniş Sistemi'nin temeli, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, KKTC Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Hamza Ersan Saner tarafından atıldı. Temel atma töreninde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyüykelçişi Halil İbrahim Akça ile diğer yetkililer de hazır bulundu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Hamza Ersan Saner, törende yaptığı konuşma, Kıbrıs Rum yönetimine, Ercan Havaalanı'ndaki SMART binasını birlikte kullanma önerisinde bulundu. SMART binası ve teknik donanımları sayesinde Akdeniz çanağında en kaliteli ve en güvenli hava trafik hizmetini verdiklerini ve başarılarının Kıbrıs Rum yönetimini kıskandıracak boyutta olduğunu ifade eden Saner, şöyle konuştu: ''Rum yönetiminin sahip olduğu LEFCO hava trafik kontrol sisteminin halen tam anlamı ile çalıştırılamaması bölgede seyreden uçaklar için ciddi tehditler oluşturmakta ve bu tehditler uluslararası toplantılarda Rum yönetimine bildirilmektedir. Havacılığın ciddi ve hata gerektirmeyen bir sektör olmasından dolayı, Rum yönetiminin bu konudaki teknik kapasite eksikliği ciddi sorunlar oluşturmaktadır. İşte ben bu bağlamda, daha önce yapmış olduğum çağrıyı tüm insanlığa doğru hizmet verme adına, Rum yönetimine bir kez daha yineliyorum ve LEFCO sistemlerini düzenleyene kadar Güney Kıbrıs Sahası ile Kuzey Kıbrıs Hava sahamızı Ercan SMART binamızdan rahatlıkla yapabileceğimizi ifade ediyorum. Rum yönetimi Ualştıma Bakanının istem ve arzusu olması durumunda da Ercan Devlet Havalimanı SMART binamızın her iki hava sahasını en modern radar sistemlerimiz ile birlikte Ercan'dan rahatlıkla idare edebileceğimizi bir kez daha yinelerken havacılığa ve insanlığa doğru hizmet verme adına elimin havada olduğunu ve her zaman kendilerine yardımcı olabileceğimizi açıkca ifade etmek isterim.'' Bakan Saner, ILS sisteminin toplam 3 milyon 688 bin 221 TL'ye malolacağını ve Mart 2012'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti. -Ulaştırma Bakanı Yıldırım- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, hava seyrüsefer güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir hizmetin başlangıcını yaptıklarını ifade ederek, ''Aletli iniş sistemi diye tanımlanan bu yatırımla her hava şartında sıfır görüşde dahi inmek mümkün hale gelir'' dedi. İnsan can ve mal emniyetinin her şeyin üstünde olduğunu bunun hiç bir bedelinin olmadığını kaydeden Yıldırım, bu nedenle Türkiye ve KKTC'de can ve mal emniyetine yönelik hava ve kara yollarının moderzinasyonu bakımından yatırım yapmakta hiç bir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydetti. ''Türkiye'de ne varsa KKTC'de de o olacak'' prensibiyle eş zamanlı bütün yatımları KKTC'de de başlattıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla hizmetleri sürdüreceklerini kaydeden Yıldırım, aletli iniş sisteminin Ercan Havaalanı'nın çok daha etkin, çok daha emniyetli kullanılmasına ciddi katkısı olacağını vurguladı ve ''Hayırlı uğurlu olsun'' dedi. -Sivil havacılıkdaki gelişme- Dünyada son yıllarda ortalama yüzde 3, yüzde 5 büyüme gösteren havacılığın Türkiye'de iç ve dış hatlarda ortalama yüzde 53 büyüdüğüne işaret eden Yıldırım, iç hatlardaki büyümenin de 4 kat olduğunu kaydetti. 2002'de faal olan 25 havaalanı sayısının bugün 47'ye ulaştığını, ayrıca 9 havalanında da bakım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul-İzmir üçgeninde sıkışan havacılığın, havacılıkta yaptıkları serbestleşme ve serbest rekabet ortamının oluşturulasıyla birlikte geliştiğini ve bugün Türkiye'nin her tarafına uçulabilir hale geldiğini ifade etti. Toplam uçuş trafiğinin üç kat arttığını, geçen yıl iç ve dış hatlarda toplam uçuş sayısının 103 milyonu bulduğunu, bu rakamın 2003'ün başında 33 milyon olduğunu aktaran Yıldırım, iç hatlardaki artışın daha çarpıcı olduğunu, aynı dönemde, 8.5 milyondan 51 milyona çıktığını kaydetti. ''Hava yolu halkın yolu'' sloganıyla başlattıkları fiyat polikaları yaygınlığı sayesinde 15 milyon vatandaşın ilk defa uçakla tanıştığını, 10 milyondan fazla vatandaşın da 60 TL'nin altında uçma fırsatını bulduğunu anlatan Yıldırım, ''Böylece, gerçekten, hava yolu halkın yolu haline geldi'' dedi. -KKTC'de de benzer gelişmeler oldu- KKTC'de de durumun buna benzer geliştiğine işaret eden Bakan Yıldırım, 2002'de havayoluyla 800 bine yakın yolcu uçuşu gerçekleştirilirken, 2010 yılı sonu itibariyle sayının 2 milyon 150 bini geçtiğini söyledi. Ercan Havaalanı'na 2002'de 2 hava yolunun 5 noktadan haftada 41 sefer düzenlerken, bugün, 5 şirketin 11 noktadan haftada 215 sefer yaptığına işaret Yıldırım, burada çarpıcı noktanın Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılıyor olması olduğunu vurguladı. Yıldırım, ''Bu, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisi için, turizmi için ve topyekün Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin gerekse dünyanın entegrasyonu bakımından çok önemli bir adımdır, önemli bir gelişmedir'' diye konuştu. Türk Hava Yolları (THV), KKTC ve özel sektörün KKTC'de birlikte kuracağı yeni hava yolları şirketinin de başka güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Yıldırım, şirketin kısa sürede tamamlanmış olacağını kaydetti. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bundan sonraki işimiz, Ercan'ı çok daha büyük, çok daha modern, aynı anda kullanılan 2 pisti ve diğer yer tesisleriyle birlikte bölgesel bir havaalanına dönüştürmek. Kıbrıs Türk hava sahasının 'güvenli olmadığı' gibi bir safsatayı sürekli dile getirenler, yayanlar, şunu çok iyi bilmeliler ki, şu arkamızda gördüğünüz (SMART binası) bina, sadece Ada'nın tamamında değil, Doğu Akdeniz'i kuşatan ülkelerin bile sahip olmadığı özellikte seyrüsefer cihazlarına sahiptir.'' -Rumlar'a ''paylaşın'' önerisi- KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner'in, Rum yönetimine ''SMART binasını birlikte kullanalım'' önerisinin ''yerinde, güzel bir teklif olduğunu'' ifade eden Yıldırım, ''Güneydeki insanlara, buradan, Kuzey'le çekişmeyi, her fırsatta karalamayı bir kenara bırakıp, paylaşmayı tercih etmelerini öneriyorum'' dedi. KKTC'nin her zaman el uzattığını ve elinin havada kaldığını, KKTC'nin hep paylaşmayı tercih ettiğini, ancak karşı tarafın paylaşmak yerine ''hepsi benim olsun'' demeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bu anlayış, Ada'da huzurun, barışın, güvenin oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Burada ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğu artık herkes tarafından görülmelidir, adımların da bu yönde atılması, geciktirilmeden başlamalıdır.'' -Petrol sondaj faaliyetleri- Rum tarafının petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine de değinen Yıldırım, Rumlar'ın, alelacele, oldu-bittiyle Ada'nın çevresinde ve Doğu Akdeniz'deki kaynaklar sanki kendilerine aitmiş gibi tek başlarına tasarruf etmeye çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bunlar, kabul edilebilir şeyler değildir. Türkiye ve KKTC bu oldu bittilere, asla ve asla itibar etmez, papuç bırakmaz. Gereken anında mukabele edilir ve edilmiştir. Bundan sonra da dayanışmamız Kuzey Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'da yaşayan soydaşlarımızın geleceği için, refahı için, barış ve mutluluğu için, Türkiye olarak gereken her türlü destek, her türlü gayret hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan devam edecektir. Bunun bilinmesinde fayda görüyoruz. Güney Kıbrıs'ı cesaretlerindiren, onlara sürekli yanlış yapmalarına fırsat tanıyan dostlarımıza bir kez daha söylüyoruz; bu anlayış, bu gidişatla Ada'da barış olmaz. Ada'da barış esasında Kuzey Kıbrıs'da mevcut. 35 yıldır bu Ada sukunet, huzur içerisinde ama ne istiyor burada yaşayan halk; karşı tarafta yaşayan halkla bir araya gelmesi, kaynaşması, eşit şartlarda Ada'nın imkan ve kaynaklarından yararlanması, birlikte paylaşarak yaşamaya devam etmesi... Buna KKTC hazır olduğunu defalarca göstermiş ama beklediği karşılığı bulamamış. Bu şartlar altında sorumluluk, bu barışı bu birlikteliği, bu uzatılan eli tutmayanlarda olacaktır. Tarih bunu bu şekilde kaydedecektir. Sonuç ne olursa olsun, anlaşma olursa amenna, olmazsa da bir şey lazım gelmez. Biz yolumuza devam ederiz. Türkiye-Kuzey Kıbrıs el ele geleceğe, kalkınmaya, aydınlığa birlikte yürüyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.'' Yatırımlardan fedakarlık yapmayacaklarını ifade eden Bakan Yıldırım, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça'nın mühendis ve yatırımcı kökenden gelmiş olmasının, Türkiye ve KKTC için önemli bir şans olduğunu belirterek, sisteme emeği geçenlere teşekkür etti. -KKTC Başbakanı İrsen Küçük: ''Rumlar samimiyetten uzak''- KKTC Başbakanı İrsen Küçük de, Ercan'ın gururları ve dünyaya açılan pencerleri olduğunu, Ercan'ın dünyanın bir çok havaalanından daha emniyetli olduğunu ifade ederek, temeli atılan aletli iniş sistemin büyük bir eksikliği kapatacağını söyledi. Küçük, havaalanının kısa zamanda körüklü yeni terminal binasına ve 2 piste kavuşacağını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Hava Yolları'nın müjdesini vermekten de büyük mutluluk duyduğunu belirten Küçük, temeli atılan yeni sistemin güçlü ve güzel bir yatırım olduğunu ve konumundan dolayı sis etkisinde kalan ve kötü hava koşullarında uçuşların aksadığı Ercan'a her türlü hava koşulunda iniş yapılmasına imkan sağlayacağını söyledi. Teknolojiye yapılan yatırımların sadece KKTC'ye değil, tüm bölgeye hizmet etmesi gerektiğini, ancak Güney Kıbrıs'ın, her türlü işbirliği girişimini reddettiğini kaydeden Küçük, deniz üssündeki patlama sonrasında elektrik için uzatılan yardım eline çok sonra yanıt verildiğini anımsattı. KKTC Başbakanı Küçük, 'Türk tarafı hep iyi niyetli girişimlerde bulunuyor, ancak Güney Kıbrıs bu girişimleri yanıtsız bırakıyor. Kurulacak bu üstün hizmetten onlar da yararlanabilir, ancak onlar hala daha tek taraflı olarak Kıbrıs açıklarında petrol aramaya çalışıyor. Bir yandan ayrımcı politikalarda bulunuyor. Bir yandan da görüşmelerde bulunuyor. Rumlar'ı samimiyetten uzak buluyoruz'' dedi.