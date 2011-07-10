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Dünya

"TÜRKİYE, UZLAŞMA KAPISINI KAPADI" TEL AVİV (A.A)

10 Temmuz 2011 14:58

-"TÜRKİYE, UZLAŞMA KAPISINI KAPADI" TEL AVİV (A.A) - 10.07.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avidor Lieberman, Türkiye'nin, Mavi Marmara olayıyla ilgili özür talebi ve Gazze ablukasının sonlandırılmasında ısrar ederek, İsrail ile uzlaşma yolunda "kapıyı kapadığını" söyledi. Lieberman, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Erdoğan'ın İsrail'le uzlaşma, barış, ilişkileri normalleştirme aramadığını, İsrail'i aşağılamayı ve bölgedeki konumuna zarar vermeyi istediğini öne sürdü. Lieberman, İsrail'de kadınların emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili tartışmalardan hareketle "(Erdoğan'ın) Kadınlar için emeklilik yaşı ile ilgili bir talepte bulunmadığına şaşırdım. Bizimle bağların normalleştirilmesi niyetinde değil... Kapıyı kapattı" dedi. Gazze'ye deniz ablukasını kırma amacındaki aktivistlerin gemilerle yola çıkma eylemine de değinen Lieberman, filonun, İsrail tarafından alınan başarılı önlemlerle başarısızlığa uğradığını kaydetti. Lieberman, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da İsrail'den taleplerini önemli ölçüde artırmakla suçladı. Abbas'ın halihazırdaki taleplerinin Oslo Anlaşması'ndan bu yana en güçlü talepler olduğunu belirten Lieberman, İsrail'in ABD'nin vereceği güvenlik garantilerine güvenemeyeceğini ifade etti. Lieberman, bu tür garantilerin, geçmişte İsrail'in Gazze Şeridi'nden ve Philadelphia Yolu'ndan geri çekildikten sonra bir etkisi olmadığının görüldüğünü savundu. -"FORMÜL BULUNACAĞINA İNANIYORUM"- İsrail Kabine Sekreteri Zvi Hauser ise Türkiye konusunda Lieberman'dan farklı görüşleri dile getirdi. Hauser, Ordu radyosuna, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve uzlaşma için "kurtarıcı bir formülün" bulunabileceğine inandığını söyledi. Hauser, ancak bu formülün İsrail'in güvenlik kaygılarıyla dengeli olması gerektiğinin altını çizdi.

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