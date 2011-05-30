-"TÜRKİYE SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAK" LONDRA (A.A) - 30.05.2011 - İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, "Suriye'den gelebilecek bir mülteci akınından kaygılanan Türkiye'nin bu ülkede güvenli bölge oluşturmayı planladığını" yazdı. "Ortadoğu'da ABD Başkanı Barack Obama'nın dedikleri kimin umurunda" başlıklı makalesinde Fisk, Obama'nın özellikle Arap baharında ülkelerde yaşanan değişimleri desteklemekte zayıf kaldığını belirtti. "Ortadoğu'nun geleceğinin Amerikan etkisi olmadan şekilleneceğini" kaydeden Robert Fisk makalesinde, Türkiye'ye de değindi. Fisk, "Türkiye'nin Beşşar Esad'a kızgın olduğunu çünkü, askerleri sokaktan çekme, reform ve demokratik seçimler sözü vermesine rağmen bu sözünü Esad'ın iki kez tutmadığını" kaydetti. Türk hükümetinin iki kez Suriye'ye delegasyon gönderdiğini belirten Fisk makalesinde, "Türklere göre, Esad Dışişleri Bakanına ikinci ziyarette yalan söyledi. Esad, erkek kardeşi Mahir'e lejyonlarını Suriye sokaklarından çekmesi çağrısında bulunacağını söyledi. Ancak bunu yapmakta başarılı olmadı. İşkenceciler işlerini yapmaya devam etti" ifadelerine yer verdi. Robert Fisk makalesinde şunları kaydetti: "Türk hükümeti, 1991 Körfez savaşından sonra Iraklı Kürtlerin göçünde olduğu gibi bir mülteci dalgasının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Bu nedenle Türk generaller Suriye'ye birkaç tabur göndererek, Suriyeli mülteciler için güvenli bölge oluşturacak bir operasyon hazırladı. Türkler, Suriye şehirlerindeki katliamdan kaçanlara bu ülkede güvenli bölge sağlayacak."