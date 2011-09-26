-"Türkiye, Ortadoğu'nun ihtiyacı olan ilhamı sunuyor" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Al Arabiya, Türkiye'nin Ortadoğu'nun ihtiyaç duyduğu ilhamı sunduğunu yazdı. Al Arabiya Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan bir makalede Türkiye'nin bölgede artan etkinliği ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır gezisi üzerinde duruldu. Mısırlı gazeteci Salama Ahmet Salama tarafından yazılan makalede, ''Mısırlılar'ın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği sıcak karşılama yürektendi, hatta nostaljik bile denilebilir. Hayranlık duyduğumuz birine sahip olmamamızın üzerinden uzun zaman geçmişti. Bizim narsist ya da megaloman olmayan bir lidere ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacını duyduğumuz lider, gücünü askeri bir darbe ya da devrim numaraları ile elde etmeyen biri olmalı. Bizim ihtiyacını duyduğumuz lider, kendi halkının itibarını savunmalı'' denildi. Mısır'ın uzun bir tarih ve benzersiz coğrafi konuma sahip olduğu, ancak yolunun çoğu kez aksamalar nedeniyle kesildiği belirtilen makalede, ''Halkı, kendilerini diğer halklarla aynı seviyeye getirecek bir süreci çok arzuladı. Ama bu ülke, Türkiye, Malezya, Brezilya ve Güney Afrika'nın sahip olduğu gibi liderlikten yoksundu'' ifadesi kullanıldı. Erdoğan'ın Mısır'a Türkiye'nin başarılarını övmek için değil, partisi AK Parti'nin bir kaç yıl içinde nasıl başarılı olduğunu göstermek için gittiğinin yazıldığı makalede, AK Parti'nin din ve politikayı birbirine karıştırmadan Türkiye'ye bir modernizm getirdiğinin altı çizildi. Salama, makalesinde, ''Erdoğan, Mısırlılar'a mezhepsel çatışmaları aşarak, asıl gereksinim duyduklarını nasıl elde edebileceklerini göstermek için elinden gelenin en iyisini yaptı'' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uzun zamandır İsrail ile iyi ilişkileri olmasına rağmen çıkarları zarar görmeye başladığında cevap verdiği, bunu söz, protesto gösterileri ya da bayrak yakma ile değil harekete geçerek yaptığı vurgulanan makalede, Türkiye'nin ayrıca 'Arap baharına' da destek verdiği ifade edildi. Makalenin sonunda şu ifadelere yer verildi: ''Türkiye'nin politik talihi arttıkça, bölgenin geleneksel liderleri güç kaybediyor. Petrol zengini ülkelerin söyleyecek yeni bir şeyleri yok. Bölgedeki çeşitli liderler, Türkiye'nin kafası net politikaları karşısında etkisiz kalıyor. Bu bölge uzun zamandır büyük güçlerin oyun sahasıydı. Şimdi biraz ilham alabilir ve Erdoğan'ın Türkiye'si tam da bunu sunuyor gözüküyor."