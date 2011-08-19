-"Türkiye liderlik gösterdi" İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Mahmud İbrahim, ''Türkiye, gerçekten büyük bir liderlik göstererek Somalilere bu son derece zor zamanlarında destek olmak için girişimde bulundu'' dedi. İbrahim, Conrad Otel'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısının sona ermesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ev sahibi Türkiye'ye teşekkür etti. Muhammed Mahmud İbrahim, ''Türkiye, gerçekten büyük bir liderlik göstererek Somalilere bu son derece zor zamanlarında destek olmak için girişimde bulundu'' dedi. İİT'e de Somali'yi öncelikli gündem maddesi kıldığı için teşekkür eden İbrahim, Somali'de yaşanan zorlukların ne boyutta olduğunu medyanın açıkça sergilediğini söyledi. İbrahim, Somali halkı adına Türk halkı, Türk hükümetine, şehit olan Türk askerleri için taziyelerini sunduğunu da ifade etti. İİT'e üye devletlerin toplantıda çok önemli yardım taahhütleri olduğunu söyleyen İbrahim, ''Bu da gerçek bir kardeşlik örneğidir. Gerçek bir dostluk örneğidir. Zor zamanlarda ülkemize gösterilen büyük bir kardeşlik örneğidir'' diye konuştu. İbrahim, ''Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ailelerinin Somali'ye ziyareti, biz Somalililer için çok şey ifade ediyor. Onlara büyük bir ev sahipliği yapacağız. Gerçekten zor zamanları bizimle paylaşabileceklerini gösterdiler. Somali halkı bu açıdan çok büyük bir mutluluk duymuştur. Bu yapılan, tüm dünyaya bir mesajdır. 'Değerli kardeşlerimiz, ikinci ülkenize, Somali'ye şimdiden hoş geldiniz' demek istiyorum'' ifadesini kullandı.