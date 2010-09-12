"Türkiye karanlık bir döneme girdi"

T24



Bahçeli yazılı açıklamasında, "Yine de halkın seçimine saygı duymak gerekiyor" dedi.



MHP Genel Başkanı, referandum sonuçlarını değerlendirirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "en erken tarihte milletvekili seçimlerine gidilmesi" çağrısında bulundu.





İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı bildirinin tam metni:





12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonuçlanmış ve resmi olmayan ilk sonuçlar ortaya çıkmıştır.



Referandum kampanyasında AKP’nin devlet imkanlarını seferber etmesi, baskı, rüşvet, yalan ve tehdit dahil hukuk ve ahlak dışı yol ve yöntemlere başvurması ve manevi değerleri siyasi amaçlı istismar etmesi siyasi tarihimize kara bir sayfa olarak geçmiştir.



Buna rağmen referandum sonuçlarına herkes saygı göstermek durumundadır.



Başbakan Erdoğan ve AKP’nin bölücülük ve yolsuzluk siciline uygun yandaş yargı yaratma gizli amaçlarına hizmet edecek Anayasa değişikliklerinin Türk milleti tarafından kabul edilmesiyle Türkiye için hayati risk ve tehlikelerle dolu karanlık bir döneme girilmiştir.



Başbakan Erdoğan’ın önümüzdeki yıl gündeme getireceğini açıkladığı kapsamlı Anayasa değişikliğinde PKK açılımının ilerletilmesi kapsamında Türkiye’nin milli birliği, milli devlet niteliği ve üniter siyasi yapısının temellerinin yıkılmasını amaçlayan düzenlemelerin yer almasının Türkiye’yi etnik temelde ayrışma, çatışma ve bölünme sürecine mahkum etmesi kaçınılmazdır.



Böyle bir gelişmenin doğuracağı vahim ve ağır sonuçlar açıktır.



Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki zor ve sıkıntılı dönemde Türkiye’nin ve Büyük Türk Milleti’nin huzuru, güvenliği, birliği ve bin yıllık kardeşliğini korumak için üzerine düşeni yapmaya azimli ve kararlıdır.



Bu vesileyle Başbakan Erdoğan’a uyarımız ve çağrımız, Anayasa referandumu sonuçlarından cesaret alarak PKK açılımını ilerletmeye çalışmasının altından kalkamayacağı sonuçlar doğuracağını biran önce anlaması ve en erken tarihte milletvekili genel seçimine gidilerek Türk milletinin hakemliğine başvurulmasına karşı direnmekten vazgeçmesidir.



