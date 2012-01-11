T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Türkiye isterse kamu imkanlarından yapabilir" ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 14:07

-"Türkiye isterse kamu imkanlarından yapabilir" ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesini Türkiye'nin istemesi durumunda kamu imkanları ile de yapabileceğini, ancak kendi tercihlerinin mümkün olduğunca bu türden, kendi kendini zamanla finanse edebilecek projelerin özel sektör eliyle yapılması ve özel sektör eliyle işletilmesi olduğunu bildirdi.  Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesinde teklif gelmediğinin hatırlatılması üzerine Şimşek, gerek Avrupa'daki borç krizi gerek yine Avrupa'daki bankaların bünyelerinin zayıf olması nedeniyle şirketlerin finansman bulma konusunda sıkıntı çekmiş olabileceğini veya çalışmalarını tamamlayamamış olabileceklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin oldukça güçlü oluğunu dile getiren Şimşek, ''Böyle bir projeyi Türkiye isterse kamu imkanlarından yapabilir ama bizim tercihimiz mümkün olduğunca bu türden, kendi kendini zamanla finanse edebilecek projelerin özel sektör eliyle yapılması ve özel sektör eliyle işletilmesidir'' dedi.  Türkiye'nin bu konuda çok büyük bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, İzmit Geçişi ile İzmir Otoyolu'nun çok büyük projeler olduğunu ve buralarda süreçlerin başladığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24