-"Türkiye isterse kamu imkanlarından yapabilir" ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesini Türkiye'nin istemesi durumunda kamu imkanları ile de yapabileceğini, ancak kendi tercihlerinin mümkün olduğunca bu türden, kendi kendini zamanla finanse edebilecek projelerin özel sektör eliyle yapılması ve özel sektör eliyle işletilmesi olduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesinde teklif gelmediğinin hatırlatılması üzerine Şimşek, gerek Avrupa'daki borç krizi gerek yine Avrupa'daki bankaların bünyelerinin zayıf olması nedeniyle şirketlerin finansman bulma konusunda sıkıntı çekmiş olabileceğini veya çalışmalarını tamamlayamamış olabileceklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinin oldukça güçlü oluğunu dile getiren Şimşek, ''Böyle bir projeyi Türkiye isterse kamu imkanlarından yapabilir ama bizim tercihimiz mümkün olduğunca bu türden, kendi kendini zamanla finanse edebilecek projelerin özel sektör eliyle yapılması ve özel sektör eliyle işletilmesidir'' dedi. Türkiye'nin bu konuda çok büyük bir başarı örneği olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, İzmit Geçişi ile İzmir Otoyolu'nun çok büyük projeler olduğunu ve buralarda süreçlerin başladığını ifade etti.