-"TÜRKİYE İSRAİL'İN TALEBİNİ REDDETTİ" TEL AVİV (A.A) - 16.03.2011 - İsrail'in Maariv gazetesi, dün İsrail'in el koyduğu Liberya bandıralı "Victoria" adlı gemiyle ilgili olarak, "İsrail'in Türkiye'den geminin Mersin'e geldiği sırada hareketine izin verilmemesini istediğini, ancak Türkiye'nin bu talebi reddettiğini" iddia etti. Gazete, "Kudüs'teki kaynaklara" dayanarak verdiği haberde, "İsrail'in, Türkiye ve Liberya'ya, gemi konusunda onları sorumlu görmediği mesajları ilettiğini" de belirtti. Haberde ayrıca, "bazı Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, İsrail Ordu Sözcülüğü'nün 'Türkiye'nin olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı' açıklamasını hayretle karşıladıkları, Ankara'nın, geminin İran'dan Hamas'a silah götürdüğünün farkında olduğunu iddia ettikleri" kaydedildi. Gazete, "bir Alman şirketine ait olan ancak Fransız bir firma tarafından işletilen geminin mürettebatının Türkiye'de değiştirildiği" iddiasına da yer verdi.