-"Türkiye iletişimde 3 kıtayı birbirine bağlıyor" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin artık bir geçiş ülkesi olduğunu belirterek, ''3 kıtayı birleştiren Türkiye, şimdi artık iletişimde de 3 kıtayı birbirine bağlayan konuma sahip... Asya, Afrika, Avrupa'nın tam kesişen noktasında, bilginin toplanıp dağıtılacağı önemli bir merkez haline geliyor'' dedi. Yıldırım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Sinerji Zirvesi'nin açılış töreninde, Avrasya Bilişim Fuarı'nın artık gelenek haline geldiğini, 3 gün önce de İstanbul Kongre Merkezi'nde bilişim zirvesinin açılışını yaptıklarını anımsattı. KKTC ile Türkiye arasında yeni deniz altı kablosunun hizmeti girmesi nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldığını ve böylece Kıbrıs'ı Türkiye'ye tek kanaldan değil, çift kanaldan bağlayan bir altyapıyı hizmete soktuklarını hatırlatan Yıldırım, bunun sadece Kıbrıs ile Türkiye'yi birbirine bağlamadığını, Kıbrıs'tan doğu Akdeniz'e, Mısır'a uzanan, diğer yandan Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Kafkas coğrafyasına ve Ortadoğu'ya iletişim otobanlarını sağlayan çok önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Yıldırım, fuarda bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güzel bir örneğini gördüklerini, Azerbaycan'ın fuara partner ülke olarak katılmasının kendilerini memnun ettiğini, Aralık ayı içinde Bakü'de düzenlenecek bilişim etkinliğinde Türk firmalarının yer alması için gerekli gayreti gösterdiklerini söyledi. Bu fuarın devamı olarak orada da bir adım daha ileri giderek iki ülke arasındaki bilişim firmalarının, araştırma ve kamu kuruluşlarının çok daha yakın işbirliği yapmasını sağlayacak adımları beraber atacaklarını ifade eden Yıldırım, bir dahaki bilişim fuarında KKTC'nin partner ülke olarak yer alması temennisinde bulundu. Yıldırım, Kıbrıs için turizm, eğitim ve bilişim adası dediklerini, turizm ve eğitim tarafının önemli mesafe aldığını, bilişim yönünde de adım adım beklenen noktaya yapılan yatırımlarla, alınan kararlarla geldiğini kaydetti. Bilişimin giderek günlük hayatı, insanlığın en temel ihtiyaçlarını ilgilendiren bir yaşam tarzına dönüştüğünü ifade eden Yıldırım, önceden bir ses iletişimi olarak algılanan bu alanın bugün nerede sesin neredeyse yüzde 10'lara düştüğü, ses dışındaki bilişim trafiğinin çok daha hızlı şekilde arttığı bir döneme gelindiğini söyledi. -Bilgi Dolaşım Trafiği 17 kat arttı- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, şunları kaydetti: ''Sadece bir yıl içinde Türkiye'deki bilgi dolaşım trafiği 17 kat arttı. Önümüzdeki 5 yıl içinde 66 kat ve daha üzerinde bir artış bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Artık bilişim yollarının birkaç şeritli değil, çok şeritli hale gelmesi lazım. Altyapı yatırımlarının gerek yer altı kablolama ve gerekse başka alternatif havadan yollarla takviye edilmesi, güçlendirilmesi lazım. Motorlu araç trafiği gibi bir artış değil. Bu tamamen geometrik bir artış. Bunu çok yakın vadede önemli bir darboğaz olduğunu bütün ülkelerin görmesi gerekiyor. Sadece Azerbaycan'da, KKTC'de, civarımızdaki ülkelerde bu yapıyı içerde iyileştirmek yetmiyor, aralardaki geçişleri, dünyaya olan açılışların da kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin 2002 yurtdışı çıkış hızı 7 GB saniye idi, şimdi 1000'e çıktı, 1000 de yetmiyor. İnsanlar daha da artırılmasını bekliyor. 10 yıl içinde 7'den 15'e çıkarırken 'ne yapacağız bu kadar hızı' diyenler bugün 1000'i görünce 'daha hızlı olması lazım' diye bize sitemde bulunuyorlar. Bilişim alanında tahminler, hedefler çok uzun vadeli yapılamıyor. Biz 2023 hedefleri koyduk, aradan bir yıl geçti bu hedeflerin çok farklı noktalara gittiğini görmeye başladık. O bakımdan bilişimle ilgili hedeflerimizi, yapacaklarımızı öyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlarla değil, belki aylık, günlük planlarla takip etmek, yani bir hedef silsilesinden bir eylem planına dönüştürmek mecburiyetimiz var.'' -Türkiye e-devlet uygulamalarında çok hızlı mesafe aldı- Bakan Yıldırım, e-devlet uygulamalarında Türkiye'nin çok hızlı mesafe aldığını, bugün 300 farklı iş kaleminin e-devlet portalından takip edilebildiğini, günlük kullanıcı sayısının 3 milyona yaklaştığını ama Türkiye'nin internet kullanıcısı sayısı 45 milyon olduğu düşünülürse, burada daha ne kadar mesafe alınması gereğinin ortaya çıkacağını söyledi. KKTC ile e-devlet alanında kapsamlı bir işbirliği yaptıklarını, bu işbirliği çerçevesinde e-devlet altyapısını Ulaştırma Bakanlığı olarak Türkiye adına gerçekleştireceklerini ifade eden Yıldırım, Azerbaycan, KKTC ve Türkiye el ele sadece kendi ülkelerimiz değil, bölgedeki ülkelere de bilişim alanında çok ciddi katkılarının olacağını ifade etti. Yıldırım, ''Bu fuar bir kez daha göstermiştir ki bölgedeki sorumluluğumuz günden güne artmaktadır'' dedi. -''Yolun Başındayız''- Bilgi toplumu hedeflerine uluşmada bu çalışmaların büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Türkiye artık bir geçiş ülkesi. Tarih boyunca, yüzyıllarca doğudan batıya, kuzeyden güneye ulaşım yollarının buluştuğu, 3 kıtayı birleştiren Türkiye, şimdi artık iletişimde de 3 kıtayı birbirine bağlayan konuma sahip. Asya, Afrika, Avrupa'nın tam kesişen noktasında, bilginin toplanıp dağıtılacağı önemli bir merkez haline geliyor. Türkiye bilişimde çok hızlı yol alıyor. Geniş bant internet erişimi bütün dünyada son 10 yılda 800 kat artarken, Türkiye'de 7770 kat arttı. Bir başka değişle 2002'de sıfırken bugün 11,3 milyon geniş bant hane erişimine, abone büyüklüğüne ulaştık. Bütün bunları dikkate alarak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. Yolun başındayız. Şimdi insanlar birbiriyle konuşuyor bilgi alışverişi yapıyor, birbirlerine görüntülü bilgi gönderebiliyor. Ama makinalar konuşmaya başlıyor. Şimdi makinaların konuşma devri. Eşyalar birbiriyle konuşmaya başlayacak. İşin boyutu tahayyül sınırlarımızı zorlayacak noktaya kadar gidiyor. Bu da daha çok iş, araştırma, işbirliği demektir.'' Bakan Yıldırım konuşmasının ardından beraberinde konuk bakanlar ve katılımcılarla Azerbaycan İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı standı ile AK Parti standının açılışını yaptı.