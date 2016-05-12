"Türkiye ile yapılan kirli anlaşma durdurulsun"



Alman Federal Meclisi'nde muhalefetteki Sol Parti'nin önerisiyle AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşması tartışıldı. Düzenlenen oturumda Türkiye ile yapılan anlaşmanın durdurulmasını isteyen Sol Parti, bunun yerine düşünce özgürlüğü ve Avrupa'nın temel değerlerinin savunulmasını gerektiğini savundu.

Türkiye yapılan "kirli" anlaşmanın sona erdirilmesini gerektiğini savunan Sol Parti milletvekili Jan Korte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çözümün değil, sorunun bir parçası" olduğunu söyledi.

"Vize satışa çıkarılmamalı"

Oturumda Yeşiller Partisi milletvekilleri de Ankara'nın tutumunu eleştiren açıklamalar yaptı. Alman Federal Meclisi Başkan Vekili ve Yeşiller üyesi Claudia Roth da "mültecilerin bizden uzak tutulması karşılığında vize liberalizasyonunun Erdoğan'a bir ödül olarak satışa çıkarılmasına izin verilmemesini" savundu.

CSU anlaşmayı savundu

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Stephan Mayer ise yapılan anlaşmanın gerekliliğini savundu. Ankara'nın düşünce ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğini, aynı zamanda Kürtlere karşı da temel insan haklarını yerine getirmediğini belirten Mayer, ancak Batılı demokrasi standartlarını karşılalamayan ülkelerle de müzakereler yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Mayer, ancak vize muafiyeti karşılığında yerine getirilmesi gereken kritelerden ise kesinlikle taviz verilemeyeceğini kaydetti.