-"Türkiye ile İsrail birbirinden kopamaz" TEL AVİV (A.A) - 06.09.2011 - İsrail Savunma Bakanlığı üst düzey yetkililerinden, Siyasi-Güvenlik Bölümü Başkanı Amos Gilad, Türkiye ile İsrail'in birbirinden tümüyle kopmasının söz konusu olmadığını söyledi. Gilad, İsrail radyosuna verdiği mülakatta, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi kararının ardından, İsrail askeri ataşesinin Türkiye'de kalmaya devam edeceğini ve çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti ve bu konuda söylenenlerin de doğru olmadığını ifade etti. -Arap devletleriyle ilişkiler- Amos Gilad, bir İsrailli Sivil Güvenlik yetkilisinin, 'Arap Baharı'nın bir kışa dönüşebileceği ve bir genel savaş ortamına gidilebileceği yolundaki sözlerine de karşılık verirken, bu konuda söylenen sözlerin çok basit olduğunu ve doğru da olmadığını vurguladı. İsrail güvenlik durumunun gayet iyi olduğunu belirten Amos Gilad, bölgede Arap ordularının bir koalisyonunun bulunmadığını, bölge rejimlerinin de istikrarını sürdürdüğünü ifade etti. Gilad, bununla birlikte gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile geçen ay Amman'da yaptığı görüşmeye ilişkin de Gilad, Barak'ın Eylül ayı içinde şiddet olaylarının meydana gelmesini önlemeye çalıştığını söylerken, "Bu Filistin'in çıkarları için de önemli" ifadesini kullandı.