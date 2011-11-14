-"Türkiye ile ilişkileri Türkiye belirleyecek" ŞAM (A.A) - 14.11.2011 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bugün düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği'nin, "Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması" kararını değerlendirdi. Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasını, Birliğin iç tüzüğüne uygun olmadığını ifade eden Muallim, Suriye'nin olağanüstü toplanma yönündeki talebini yineledi. Arap Birliği ülkelerinden 16 Kasım'dan önce bir heyetin gelmesini ve heyetin içinde askeri ve sivil uzmanların olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Muallim, daha önce 2 Kasım'da Arap Birliği tarafından alınan kararların, Suriye halkı için yararlı olduğunu ve bu yüzden Suriye'nin bu kararları kabul ettiğini söyledi. Muallim, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin, "Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi ile görüşme" yönündeki açıklamalarını utanç verici olarak nitelendirdi. Bazı basın mensuplarının Türkiye ile ilişkiler yönündeki sorularına, "Türkiye ile ilişkileri Türkiye belirleyecek" şeklinde cevaplandırdı. Arap Birliği kararlarını uygulamaya başladıklarını, bazı bölgelerden orduyu çektiklerini ve yerine polisin yerleştirildiğini vurgulayan Muallim, bazı Arap Birliği temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin ve alınan kararların Arap Birliği tarafından uygulanmadığını vurguladı. Suriye'ye herhangi bir askeri müdahale olmayacağını kesin bir dille ifade eden Muallim, Libya örneğinde olduğu gibi herhangi bir askeri müdahalenin faturasının çok ağır olacağını ve Suriye ordusunun farklı olduğunu dile getirdi. Ulusal diyaloğun Şam'da yapılmasını istemelerinin nedenini de "Diyalog sadece yönetim ve muhalefet arasında olmamalı, halk da buna katılmalı" şeklinde açıklayan Muallim, Rusya'nın bu diyalogda rol oynamak istediğini ve bunun olumlu olduğunu belirtti.