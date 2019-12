-"TÜRKİYE HUKUK DIŞI DURUMLARDAN SIYRILIYOR" ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin iyi yöne gittiğini belirterek, ''Türkiye yıllarca üstüne sinmiş, bazı kesimlere alışkanlık olarak yerleşmiş, yasaların ötesinde teamül olarak nitelendirilerek uygulamaya dönüştürülmüş hukuk dışı durumlardan sıyrılıyor. Bu anlamda bu gelişmeleri, değişimleri Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemsiyorum'' dedi. Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindekileri kabul etti. Yazıcı, kabulde yaptığı konuşmada, geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda Memur-Sen'in önemli katkıları bulunduğunu söyledi. Söz konusu anayasa değişikliği içerisinde kamu çalışanları ile ilgili çok önemli düzenlemelerin yer aldığını hatırlatan Yazıcı, ''İnşallah TBMM açıldığında ilk çıkacak yasa, Anayasa'nın değiştirilen, toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçişi sağlayan düzenlemesi çerçevesinde uyum anlamında 4688 sayılı yasanın değişikliği olacak'' diye konuştu. Toplum kesimlerinin örgütlü olmasının son derece önemli olduğunu belirten Bakan Yazıcı, her zaman sorunların diyalogla çözüleceğine inandığını ve bütün çalışmalarını bu yönde yaptığını anlattı. Bir gazetecinin Yüksek Askeri Şura'daki gelişmeleri sorması üzerine Bakan Yazıcı, Türkiye'nin önündeki en önemli projelerden birinin yeni anayasa yapılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin iyi yöne gittiğini ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti: ''Türkiye yıllarca üstüne sinmiş, bazı kesimlere alışkanlık olarak yerleşmiş, yasaların ötesinde teamül olarak nitelendirilerek uygulamaya dönüştürülmüş hukuk dışı durumlardan sıyrılıyor. Bu anlamda bu gelişmeleri, değişimleri Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemsiyorum. Elbetteki kamuda çalışanlar ister askeri bürokrasi olsun, ister diğer bürokratlar olsun kamuda çalışma hakkı talep ettiği gibi kendi tercihleri itibarıyla o görevden ayrılma iradelerini ortaya koyma hakkına sahipler. Demokrasilerde neredeyse her faaliyetin hesabını siyaset kurumu millete verir. Mekanizma kendi içerisinde sorumlulukları itibarıyla süreçleri sorgulama, suç işleyenler varsa onları mahkemelere sevk etme şeklinde işler. Bu anlamda da gelişmelerin Türkiye'nin geleceği açısından olumlu sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Bu gelişmeler itibarıyla hiç kimsenin gözbebeğimiz olarak nitelediğimiz ordumuza yönelik bir olumsuz değerlendirme içerisine girmesi de söz konusu değil.'' -MEMUR-SEN BAŞKANI GÜNDOĞDU- Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da Bakan Yazıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Daha önce 2 yıl birlikte çalışma imkanı bulduklarını anlatan Gündoğdu, bu süreçte Bakan Yazıcı'nın da katkılarıyla toplu sözleşme hakkının kamu çalışanlarına tanındığını söyledi. Memur-Sen olarak bundan sonraki hedefleri hakkında da bilgi veren Gündoğdu, şunları dedi: ''Toplu sözleşme hakkıyla ilişkili olarak memurların maaşlarını Bakanlar Kurulu değil, toplu sözleşme masasının belirlemesini, orada uzlaşma olmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararın kesin olmasına ilişkin ikincil mevzuatı bekliyoruz. Şu an TBMM tatilde olduğu için toplu sözleşme şansımız yok. Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. İnşallah Ekim'de TBMM açılır açılmaz ikincil mevzuatın çıkmasını önemsiyoruz. Yine sizin başkanlığınızda yürüttüğümüz 4688 sayılı yasanın örgütlenmenin önündeki engellerin kalkmasına yönelik Genelkurmayın ve Emniyetin sivil memurlarının sendikalı olması, 100 çalışandan fazla olan yerlerde idarecilerin üye olması, stajyerlerin üye olması gibi İLO'nun örgütlenmeye yönelik beklentilerini karşılayacak düzenleme başta olmak üzere, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yapısının da 11 kişilik, uzlaştığımız şekilde çıkmasını ikincil mevzuat içerisinde olmazsa olmaz görüyoruz.'' -''ANAYASA ÖNERİSİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK'' Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu Türkiye genelinde 50 bin kişiyle yüz yüze anket, 120 kanaat önderiyle de derinlemesine mülakat yaparak bir anayasa önerisi çalışması başlattıklarını belirterek, bu çalışmayı 12 Eylül'de kamuoyuyla paylaşacaklarını, ekim ayında da bir anayasa kongresi yaparak toplumun tüm kesimlerinin fikirlerini aktarmalarını sağlayacaklarını bildirdi. TBMM'nin yapacağı çok önemli hizmetler bulunduğuna işaret eden Gündoğdu, ''Siyasi partilerimize de çağrımız; artık sözde özerklik ilanlarıyla, farklı yerlerdeki yaklaşımlarla milletin yanında yer almama uygulamasını terk edip, eğer bir özerklik ilan olacaksa illegal yapılardan özerk olduklarını ilan etmelerini, milletin yanında sonuna kadar yer alma mecburiyetlerini dile getirmelerini bekliyoruz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Gündoğdu, Bakan Yazıcı'ya kamu çalışanlarına yönelik katkıları dolayısıyla plaket verdi.