-"TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAZ" ŞAM (A.A) - 02.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, "Türkiye'nin hiçbir zaman hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığını" söyledi. El Cezire televizyonunun canlı yayınına Ankara'dan katılan Prof. Dr. Kalın, Türkiye ve Suriye arasında güçlü bir ilişki olduğuna değinerek, Başbakan Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı daha önce telefonla arayarak iki ülke ilişkileri, bölgedeki gelişmeler ve sorunlar ile reform yapılmasına ilişkin değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kalın, "Türkiye'nin hiçbir zaman hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığını" belirterek, Başbakan Erdoğan'ın Esad'a "Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili halkın taleplerinin karşılanması gerektiğini" ifade ettiğini söyledi. Esad'ın, bazı bölge ülkelerine sıçrayan olaylar henüz sadece Tunus ile sınırlıyken, "Arap dünyasındaki sorunun reform sorunu olduğunu ve reform kararları alınması gerektiğini söylediğini" hatırlatan Prof. Dr. Kalın, "Suriyeliler de barışçıl bir biçimde reform taleplerini iletmek için gösteriler yaptı. Zaten Cumhurbaşkanı Esad da reformları ilan etti, Suriye'de yapılması gereken reform çalışmalarını açıkladı. Bu çalışmaların yapılması, barışçıl bir şekilde yürütülmesi ve sabır gerekiyor" diye konuştu. "Türkiye'nin, Suriye'deki reform çalışmalarını desteklediğini" anlatan Prof. Dr. Kalın, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın halkın taleplerine verdiği cevabı ve ilan ettiği reform çalışmalarını da destekliyor" dedi.