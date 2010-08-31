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"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM, ANCAK KORKMADAN OYNAYACAĞIZ" ASTANA (A.A)

31 Ağustos 2010 18:09

-"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM, ANCAK KORKMADAN OYNAYACAĞIZ" ASTANA (A.A) - 31.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında sahasında Türkiye'yi ağırlayacak Kazakistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bernd Storck, ''Türkiye güçlü bir takım, ancak biz korkmadan futbolumuzu oynayacağız'' dedi.  Bernd Storck, Türk Milli Futbol Takımı ile karşılaşmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Futbolun bir oyun olduğunu ve her şeyin mümkün olduğunu ifade eden Storck, ''Elbette bu maçtan 3 puanı alarak ayrılmayı biz de isteriz. Ama gerçekçi olmak lazım, karşımızda güçlü bir takım var. Rakibimiz, Dünya Kupası eleme maçlarında büyük bir başarı elde etti. Çok güzel maçlar oynadı'' diye konuştu. Maçın 90 dakika olduğunu ve karşılaşma boyunca mücadeleyi bırakmayacağını ifade eden Storck,  ''Sizi temin ederim ki, bu maçı almak için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Futbol bir oyundur ve biz nasıl oynanır biliyoruz. Son yıllarda iyi bir ilerleme gösterdik'' dedi.

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