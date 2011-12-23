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Dünya

"Türkiye, Fransa ile işbirliğini durdurdu" NEW YORK (A.A)

23 Aralık 2011 03:07

-"Türkiye, Fransa ile işbirliğini durdurdu" NEW YORK (A.A) - 23.12.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, Fransa Meclisi Genel Kurulu tarafından ''Ermeni teklifinin'' kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin, Fransa ile diplomatik ve askeri işbirliğini durdurduğunu yazdı. Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya karşı alınacak yaptırımları açıkladığı belirtilirken Fransız Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptırım kararını üzüntüyle karşıladıkları kaydedildi. Haberde Türkiye-Fransa ilişkilerinin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında göreve gelmesinin ardından kötüye gittiği yorumu da yapıldı. Wall Street Journal gazetesi de Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerini kestiğini duyurdu. Gazete, Fransa Meclisi Genel Kurulu tarafından ''Ermeni teklifinin'' kabul edilmesinin ardından sabah ilk yaptığı değerlendirmede ise teklifin kabulünün ''Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliği daha da arttırdığı'' yorumunu yapmıştı.

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