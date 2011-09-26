-"Türkiye, Filistin ve İsrail'e eşit mesafede durmalı" LIVERPOOL (A.A) - 26.09.2011 - İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin yıllık kongresinde Türkiye oturumu düzenlendi. Türkiye'nin İşçi Partili Dostları lobi grubunun başkanı Nilgün Canver'in yönettiği "Türkiye ve Avrupa: Karşılıklı Yarar Sağlayan Bir Ortaklık Mı?" konulu oturuma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile İngiltere'nin Gölge Avrupa Bakanı ve İşçi Partisi milletvekili Wayne David katıldı. İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden İşçi Partisi'nin yıllık kongresi çerçevesinde Hilton Oteli'nde düzenlenen oturumda, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz de hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu, oturumda yaptığı konuşmaya CHP'den bahsederek başladı ve CHP'nin yeni bir lideri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin AB üyeliğine değinen Loğoğlu, "Her iki tarafın da yararı için, Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağı konusunda hiç şüphem yok" dedi. Loğoğlu, AB'nin "laik" bir karaktere sahip olması gerektiğini ancak "şu anda Türkiye'nin içinde de laik karakteriyle ilgili problemler yaşandığını" savundu. Ekonomik, siyasi, stratejik nedenlerle Türkiye ile AB'nin birbirine ihtiyacı olduğunu kaydeden Loğoğlu, oturuma katılanların sorularını da yanıtladı. İsrail-Filistin sorunuyla ilgili bir soru üzerine, Türk halkı ve CHP'nin Filistin halkının çektiği acılar konusunda bu ülkenin arkasında olduğunu belirten Loğoğlu, bu konuda Türk hükümetinin bir politikasını eleştirmek istediğini ifade etti. Loğoğlu, şöyle konuştu: "Filistinlilerin desteklenmesinin tamamen arkasındayız. Eleştirdiğimiz kısım, İsrail ile olan ilişkilerin mevcut durumu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyarette büyük popülaritesi olduğunu gördük. Erdoğan şu anda Arap ülkelerindeki en popüler kişi. Bu büyük bir kazanç. Ortadoğu'da, Filistinliler için istikrara, güvenliğe ve barışa dönüştürülmesi gereken bir kazanç. Ancak bunu, İsrail oyunda olmadıktan sonra yapamazsınız. Türkiye'nin yakın zamana kadar İsrail ile iyi ilişkileri vardı. Bundan dolayı İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye bölgede etkin olmak için her iki tarafa da eşit mesafede durmalı." Türkiye-İsrail ilişkilerindeki mevcut durumdan Türk hükümetini sorumlu tutmadığını, mevcut duruma gelinmesinde İsrail'in daha büyük etkisi olduğunu belirten Faruk Loğoğlu, ancak ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle "Türkiye'nin Ortadoğu barış sürecinin dışında kaldığını ve bunun bölge için önemli bir stratejik kayıp olduğunu" söyledi. İngiltere'de muhalefette yer alan bakanlar için kullanılan "Gölge" unvanını taşıyan Gölge Avrupa Bakanı Wayne David de Türkiye ile İngiltere arasındaki ortaklığın çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile AB arasındaki ortaklığın ise geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi. AB'de İngiltere dışında bazı ülkelerin Türkiye'nin üyeliğine ilişkin şüpheleri olduğunu kaydeden David, bunu "yanlış ve talihsiz" olarak değerlendirdi. "Türkiye'nin yerinin AB'de olduğunu düşünüyorum" diyen David, AB'nin "beyaz, içine dönük bir Hristiyan kulübü olmasını istemediğini, daha geniş olması gerektiğini" ifade etti. Türkiye'nin dünyada önemli bir ekonomik güç olduğunu kaydeden David, Türkiye'nin AB'de olmasından hem Türkiye'nin hem de AB'nin fayda sağlayacağını kaydetti. Türkiye'deki demokrasinin gelişmekte ve güçlenmekte olduğunu söyleyen Wayne David, "İngiltere'nin ve AB'nin Türkiye ile güçlü ilişkileri olması çok önemlidir" dedi.