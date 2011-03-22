-"TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR ORTAK" WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "ABD'nin, NATO'nun Libya'ya müdahil olması konusunda Türkiye'den nasıl bir rol beklediği" konusunda, "Türkiye'nin rolünün ne olduğunu karakterize etmek istemem çünkü bunu tanımlamak onlara bağlı. Biz tabii ki bu tür durumlarda Türkiye'yi çok değerli bir ortak olarak görüyoruz" dedi. Toner, günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Türkiye, NATO'nun Libya'ya müdahil olmasına karşı çıkıyor. Türkiye ile aranızdaki farklılıkların nasıl üstesinden geleceksiniz? Türkiye'den nasıl bir rol bekliyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı. "Türkiye'nin yakın bir müttefik olduğunu ve NATO bünyesinde önemli bir askeri varlığının bulunduğunu" ifade eden Toner, şunları kaydetti: "Türkiye'nin rolünün ne olduğunu karakterize etmek istemem çünkü bunu tanımlamak onlara bağlı. NATO içinde bu tür müzakereler Brüksel'de devam ediyor, dolayısıyla onların önüne geçmek istemem. Ancak biz tabii ki bu tür durumlarda Türkiye'yi çok değerli bir ortak olarak görüyoruz".