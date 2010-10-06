-"TÜRKİYE, BMGK'DA İZLEDİĞİ ÇİZGİYİ KORUYACAK" ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bünyesinde izlediği şeffaf, adil ve ilkeli çizgiyi geçici üyeliğinin sonuna kadar muhafaza edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 2009 yılı başından bu yana yürütmekte olduğu BMGK geçici üyeliği çerçevesinde, bu yıl eylül ayında Konsey'in dönem başkanlığını üstlendiği ifade edildi. Türkiye'nin, dönem başkanlığı görevini 1 Eylül 2010 tarihinde Rusya Federasyonu'ndan devraldığı ve 1 Ekim 2010'da Uganda'ya devrettiği ve Türkiye'nin, geçen yılın haziran ayında da Konsey'in dönem başkanı olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin bu defaki BMGK Dönem Başkanlığının, BM'nin 65. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ve "Binyıl Kalkınma Hedefleri" doğrultusunda katedilen mesafenin gözden geçirilmesine dönük zirvenin gerçekleştiği döneme rastlaması bakımından özel bir önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye'nin BMGK Dönem Başkanlığı sırasında Konsey'in toplam 19 resmi, açık toplantı ve 8 kapalı danışma gerçekleştirdiği, gündem ve çalışma programında yer alan çok sayıdaki ülkenin durumlarını gözden geçirip değerlendirdiği, ayrıca Türkiye'nin inisiyatifi doğrultusunda tematik toplantılar düzenlediği kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Konsey, eylül ayındaki olağan çalışma programı kapsamında, Liberya, Nepal ve Sierra Leone'deki BM Misyonlarının görev sürelerinin uzatılması, Sierra Leone'ye yönelik yaptırımlara son verilmesi ve Fildişi Sahili'ndeki BM Misyonu'ndaki asker ve polis sayısının artırılmasına dönük 5 karar kabul etmiş, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelmiş bulunan toplu tecavüzler konusunda bir Başkanlık Açıklaması benimsemiş ve Rusya Federasyonu'ndaki terörist saldırı, Sudan'daki referandum hazırlıkları, Gine'deki seçimlerin ertelenmesi ve Fildişi Sahili'ndeki seçim tarihinin kesinleşmesi konularında 4 basın açıklaması yapmıştır. Ayrıca, Konsey'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki toplu tecavüzlere ve Liberya'daki duruma ilişkin oturumlarını takiben basına sözlü açıklamalarda bulunulmuştur.'' Açıklama şöyle devam etti: ''BMGK Dönem Başkanlığımızın 140'tan fazla ülkenin devlet, hükümet Başkanı düzeyinde temsil edildiği 65'inci BM Genel Kurulu genel görüşmelerine rastlamasından bilistifade, ülkemizin ön almasıyla, 23 Eylül 2010 perşembe günü Konsey'de 'Barışı koruma – Barışı inşa' konulu bir tematik Zirve toplantısı düzenlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği ve BMGK üyeliğimiz sırasında bu konuda evvelce düzenlemiş olduğumuz iki toplantıda dile getirilen görüş ve fikirlerin değerlendirildiği bu Zirve oturumunda bir Başkanlık Açıklaması kabul edilmiştir.'' -TÜRKİYE İZLEDİĞİ ŞEFFAF, ADİL VE İLKELİ ÇİZGİYİ MUHAFAZA EDECEKTİR- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında, bakanlar düzeyinde 27 Eylül 2010 pazartesi günü ''terörizmle mücadele'' temalı BMGK toplantısının da yapıldığı ve toplantı sonunda bir Başkanlık Açıklamasının benimsendiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''2009 ocak ayında başlayan BMGK geçici üyeliğimiz, önümüzdeki aralık ayının sonunda tamamlanacaktır. Her iki dönem başkanlığı sırasında uluslararası gündem bakımından özel öneme sahip konuların tartışılmasını sağlamış olan ve uluslararası kamuoyunun takdirini kazanan ülkemiz, BMGK bünyesinde izlediği şeffaf, adil ve ilkeli çizgiyi geçici üyeliğimizin sonuna kadar muhafaza edecektir.''