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Dünya

"TÜRKİYE ASGARİ'Yİ KAÇIRANLARI AÇIKLASIN" TAHRAN (A.A)

02 Ocak 2011 17:50

-"TÜRKİYE ASGARİ'Yİ KAÇIRANLARI AÇIKLASIN" TAHRAN (A.A) - 02.01.2011 - İranlı bir milletvekili, 2007 yılında İstanbul'da kaybolan eski İran Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Asgari'nin İsrail tarafından kaçırıldığı ve Türkiye'nin bu konuda bilgi sahibi olduğu iddiasıyla, Türkiye'nin "Asgari'yi kaçıran siyonistleri" açıklamasını istedi. Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Meclisinin Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, "Türkiye, (İsrail gizli servisi) Mossad teröristlerinin isimlerini açıklamalıdır" diye konuştu. Burucerdi, "Asgari'nin Türkiye'de kaçırılmasında rolü olanların açıklanması gerektiğini, siyonistlerin cinayetinin böylece ortaya çıkarılacağını" belirtti. Özel bir gezi için İstanbul'da iken ortadan kaybolduğu bildirilen Ali Rıza Asgari'nin, İsrail'daki bir cezaevinde öldüğü yönünde haberler yayımlanmıştı.

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