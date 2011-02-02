-"TÜRKİYE ARTIK ÇOK FARKLI" WASHINGTON (A.A) - 02.02.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone, "Şimdiki Türkiye ile en son bıraktığı Türkiye arasında çok farklar bulunduğunu, şimdiki Türkiye'nin birçok açıdan çok fazla ilerleme kaydetmiş bir ülke olduğunu" belirterek, "Daha zengin bir sivil toplum, Türkiye'nin geleceği ve yönelimi hakkında daha açık bir tartışma ortamı ve canlı bir medya gördüm" dedi. Terör örgütü PKK'nın da "gelecek değil, geçmişte kaldığını" ifade eden Ricciardone, "Türk hükümeti, şimdi tüm Türklerin birinci sınıf vatandaş olduğunu vurguluyor ve bu da umudun teröristlere değil Türk halkına verilmesinin bir yolu. Başarıyı getirecek çizgi işte tam da bu" dedi. Ricciardone, ABD'deki Türk-Amerikan çatı kuruluşları Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Türk-Amerikan İttifakı (TAA) tarafından, Washington'da onuruna verilen resepsiyonda, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce ABD'nin Kahire Büyükelçiliğini de yapan Ricciardone, bir soru üzerine, "Türkiye ve Mısır'ın ortak tarihleri olduğunu ancak iki ülkenin demokrasi düzeyini karşılaştırmanın doğru olmadığını" belirterek, Türkiye'nin, demokratik gelişim açısından farklı bir noktada bulunduğunu ifade etti. Ricciardone, Mısır'daki durum hakkında iyimser olup olmadığının sorulması üzerine, aralarında birçok dostunun da bulunduğu Mısır halkına çok inandığını, Mısır'da devlet ve hükümet kademelerinde de iyi insanların olduğunu, dolayısıyla bu ülkeye yönelik iyimser olmayı seçtiğini söyledi. -"KAMUOYU ÖNÜNDE ELEŞTİRMENİN YERİ VE ZAMANI VAR"- "Mısır'da görev yaptığı sürede hükümeti insan hakları konusunda eleştirmemekle" eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Ricciardone, o dönem hükümetle çok samimi diyaloğunun olduğunu anlatarak, "Kamuoyu önünde eleştirmenin yeri ve zamanı vardır" dedi. Ricciardone, görev süresi boyunca Mısır halkıyla temas kurmaktan çok keyif aldığını, orada bulunduğu sırada sivil toplumun gelişmekte olduğunu, onların ortaya çıkışı ve gelişmesinin bir parçası olmaktan memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi. -"MISIR'DA SİVİL TOPLUM O SIRALAR CANLANIYORDU"- Mısır'da görev yaparken, Amerikan dernekleriyle de çalışan aktivist grupları ve derneklerini ziyaret ettiğini belirten Ricciardone, Amerikan Büyükelçiliğinin, aralarında çiftçiler, akademisyenler ve bilim adamları da bulunan Mısırlı sivil toplum gruplarıyla çok aktif ilişki içinde olduğunu, aynısını Türkiye'de de yapmayı ümit ettiğini belirtti. "Mısır'daki sivil toplumun, sizin orada olduğunuz dönemden bu yana değiştiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna da Ricciardone, "Bence Mısır'daki sivil toplum o sıralar canlanıyordu, şimdi de canlanıyor. Bu iyi bir şey. Büyükelçilikler için halkla ve medyayla doğrudan temas içinde olmak çok önemli" diye konuştu. Mısır'dan üç yıl önce ayrıldığını, şu anda da oradaki Amerikan büyükelçiliğinin sivil toplumla temaslarını sürdürdüğünden emin olduğunu belirten Ricciardone, "Tüm Amerikan elçilikleri, bulundukları ülkelerin sivil toplum gruplarına kapılarını açık tutarlar. Bu, Türkiye için de geçerli. Sadece Büyükelçiliğimizde değil, iki konsolosluğumuzda da öyle" dedi. -"GEÇMİŞTEKİ TÜRKİYE İLE ŞİMDİKİ ARASINDA ÇOK FARKLILIK VAR"- Şu anda Türkiye'de görevli olduğuna dikkati çeken Ricciardone, Türkiye'nin başta demokrasi olmak üzere birçok konuda çok ilerleme kaydettiğini ve yukarıları hedeflediğini, zaten de öyle olması gerektiğini belirtti. Geçmişte birkaç defa Türkiye'de de görev alan Ricciardone, şimdiki Türkiye ile o dönem bıraktığı Türkiye arasında çok farklılık bulunduğunu, şimdiki Türkiye'nin birçok açıdan çok daha gelişmiş olduğunu kaydetti. "Önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında hangi alanlarda farklar gözlemlediğine" dair bir soru üzerine de Ricciardone, "Türkiye'de yaşanan değişimin birçok alanı kapsadığını, daha zengin bir sivil toplum, Türkiye'nin geleceği ve yönelimi hakkında daha açık bir tartışma ortamı ve canlı bir medya gördüğünü" anlattı. -"SORUNLAR TABİİ Kİ VAR. MEDYA, OLMAK İSTEDİĞİ YERDE DEĞİL"- Ricciardone, "Sorunlar tabii ki var. Medya, olmak istediği yerde değil, Türk halkı da özgürlükler açısından olmasını istediği yerde değil. Sadece yazılı ve standart görsel medyayı kastetmiyorum, yeni medyayla alakalı söylüyorum. Ancak bu heyecan verici bir an ve iyimserim" diye konuştu. Ricciardone, "Mısır ve Ortadoğu'daki gelişmelerin, Washington'ın Türkiye'ye bakışını ne yönde etkileyeceği, Türkiye'nin öneminin artıp artmayacağına" dair bir soru üzerine, şu anda Türk-Amerikan ilişkileri ve iki ülke arasındaki ortaklığa odaklandığını söyledi. "Hem Batı'nın hem de Doğu'nun bir üyesi olan Türkiye'nin, avantajlarının çok farkında olduğunu" ifade eden Ricciardone, Türkiye'nin doğal jeo-stratejik avantajlarından faydalanmasının hem Türkiye, hem de ABD de dahil olmak üzere Türkiye'nin dostlarının yararına olacağını ifade etti. -"PKK BENCE GEÇMİŞTE KALDI, GELECEKTE DEĞİL"- Ricciardone, terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine de PKK'nın terör örgütü olduğunu ve bu terör örgütüne karşı mücadelede Türkiye ile birlikteliklerini vurguladı. Daha önce Türkiye'de bulunduğu sırada da aynı durumun geçerli olduğunu, ancak o dönemden beri PKK'ya karşı iş birliklerini yeni bir düzeye taşıdıklarını ifade eden Ricciardone, "PKK bence gelecekte değil, geçmişte kaldı" dedi. Ricciardone, PKK'yla mücadele konusunda Türkiye ile pek çok alanda zengin bir iş birliği içinde olduklarını belirtti. -"UMUDUN TÜRK HALKINA VERİLMESİNİN BİR YOLU"- Türk hükümetinin, tüm Türklerin birinci sınıf vatandaş olması gerektiğini kabul eden bir görünüm sergilemesinden de heyecan duyduğunu kaydeden Ricciardone, "Hükümetiniz şimdi bunu vurguluyor ve bu da umudun teröristlere değil, Türk halkına verilmesinin bir yolu. Başarıyı getirecek çizgi işte tam da bu ve bunu destekliyoruz" diye konuştu. Türkiye-İsrail ilişkilerine dair bir soru üzerine de Ricciardone, iki ülkenin ABD'nin de çok önemli dostları olduğunu ifade etti. Türkiye-İsrail dostluğunun, "çekişmelerin hiç rahat bırakmadığı bölgenin istikrarı açısından çok önemli olduğunu" belirten Ricciardone, iki ülke arasındaki tüm bu sorunlarda, yakın iş birliği yapılmasının hayati derecede önem taşıdığını ve bunu desteklediklerini kaydetti. Ricciardone, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planlayıp planlamadığı" sorusu üzerine de "kendisiyle görüşme onuruna erişmeyi tabii ki ümit ettiğini" söyledi.