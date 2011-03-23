-"TÜRKİYE ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR" VİYANA (A.A) - 23.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selim Yenel, Türkiye'nin Libya'da lider Muammer Kaddafi ile muhalifler arasında arabuluculuk yapabileceğini söyledi. Yenel, Avusturya'da yayımlanan günlük Die Presse gazetesine verdiği demeçte, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmelerinde Libya lideri Muammer Kaddafi'yi defalarca geri çekilmeye ve yerini oğlu Seyfülislam'a bırakmaya ikna etmeye çalıştığını" ifade ederek, "Türkiye'nin Libya lideri Kaddafi ile muhalifler arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu" söyledi. Libya'daki çatışmalara rağmen Türkiye'nin Trablus'taki büyükelçiliği ile muhaliflerin kalesi konumundaki Bingazi'deki Başkonsolosluğunun da hala açık olduğunu kaydeden Yenel, Türkiye'nin NATO'da uçuşa yasak bölgenin korunmasına ilişkin tavrı hakkında, "Öncelikle Türkiye'nin kendisini ortaklaşa hazırlanan planları boşa çıkaran ve geçen cumartesi günü Libya'ya gerçekleştirdiği saldırıda NATO'yla birlikte hareket etmeyen Fransa tarafından aldatılmış hissettiği için" karşı çıktığını belirtti. Yenel, bir soru üzerine, "Türkiye'nin uçuşa yasak bölgeyi aşan, doğrudan Kaddafi'nin devrilmesini hedefleyen ve sivillerin kurban gitmesini göze alan bir askeri operasyona göz yumamayacağını" kaydetti.