-"TÜRK YILDIZLARI" BELÇİKALILARI BÜYÜLEDİ BRÜKSEL (A.A) - 20.09.2010 - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Belçika'nın Sanicole Havacılık Kulübü tarafından 34'üncüsü düzenlenen uluslararası hava şovunda kapanış gösterisiyle onbinlerce izleyicinin hayranlığını topladı. Sekiz ülkeden 47 takımın şovunu izleyen 30 bine yakın seyirci, Anadolu kartallarının şapka ve tişörtlerinin satıldığı çadıra akın ederek Türk Yıldızları'nın performansını unutamayacaklarını gösterdi. İzleyiciler arasında bulunan birçok Türk de gösteri sonunda şapkalarını isteyen Belçikalıları kırmadı. Türk Yıldızları'nın 7 NF-5 süpersonik jetle gerçekleştirdiği kapanış gösterisi 21 dakika sürdü. Hiçbir bilgisayar sisteminin kullanılmadığı gösteride 7'den 1'e kadar farklı kombinasyonlar büyük bir uyumla sergilendi. Uluslararası Sanicole Hava Şovu'nda Breitling takımının 1940'lı yıllardan kalma Boeing Stearman model pervaneli uçakların kanatlarında yürüyen kızları da büyük alkış aldı. Belçika Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle Sanicole Havacılık Kulübü'nün Hollanda sınırı yakınlarındaki Hechtel-Eksel kentinde 2 yılda bir düzenlediği uluslararası havacılık şovunda, ana gösteriyi sunan Türk Yıldızları yanında İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda, İtalya ve Avusturya'nın hava kuvvetleri ve özel takımlar sahne aldı. -TÜRK YILDIZLARI- Türkiye'yi temsil etmek ve Türk Hava Kuvvetleri'ni tanıtmak için, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde 1992 yılında kurulan Türk Yıldızları, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olduğu için uluslararası hava gösterilerinde büyük ilgi görüyor. Türk Yıldızları'nın kullandığı, yüksek manevra kabiliyetine sahip NF-5 model uçakların azami hızı saatte 1, 315 kilometre ancak uluslararası standartlar uyarınca gösterilerde saatte 960 kilometrelik hız limitine bağlı kalınıyor. Azami 600 saat birinci pilot uçuşu olan jet pilotları içinden seçilen Türk Yıldızları ekibi, yılda ortalama 30 etkinliğe katılıyor. Bu yıl Avrupa'da, Belçika dışında KKTC, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Macaristan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da ve KKTC'de de 15 Kasım kutlamalarında gösteri yapacak.