-"TÜRK TOPLUMU BİZE BAŞVURABİLİR" LONDRA (A.A) - 10.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesindeki belediye meclisi üyeleri, insanlara olaylara müdahil olmama, polisle irtibata geçme çağrısı yapıyor. Enfield Belediyesi Toplum Güvenliği Kabine Üyesi Christine Hamilton, belediye meclisinin toplumla işbirliği yaparak yaşanan şiddet olaylarına son vermeye çalıştığını kaydetti. Olayları "fırsatçılık" olarak değerlendiren Hamilton, "Bunların protestolarla hiçbir ilgisi yok. Herkes birbirini örnek alarak şiddeti yayıyor" dedi. Polisin stratejisinin Enfield bölgesinde başarılı olduğunu savunan Hamilton, bölgeyi koruma işinin polise bırakılması gerektiğini, aksi halde sorunlar yaşanabileceğini vurguladı. Christine Hamilton, "İnsanlara olaylara müdahil olmamaları, polisle irtibata geçmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi. Enfield bölgesinin Türk kökenli belediye meclisi üyesi Yasemin Brett de yaşananlara ilişkin, "Olayların nasıl başladığı ve nasıl büyüdüğü hakkında henüz elimizde net bir bilgi yok. Tabii ki birçok gerekçesi var diye düşünüyorum. Çetelerle ilgili bir komisyon üyesiyim. Komisyonda bu çetelerin nasıl geliştiği, gençlerin nasıl bu tür olaylara karıştığıyla ilgili uzun bir araştırma yaptık. Çok sayıda faktör var, işsizlik büyük rol oynuyor. Biliyorsunuz işsizlik oranı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Bunun dışında bazı kesintiler söz konusu ekonomik anlamda, bu da bir etken olabilir" diye konuştu. Brett, olayların hızla yayılmasında gençlerin sosyal medyayı hızlı bir şekilde kullanmasının etkili olabileceğine dikkati çekti. Bazı iş yerlerinin olaylardan etkilendiğini belirten Brett, "İşyerleri iş vergisi ödüyorlar, eğer birkaç gün magazalarını kapatmak zorunda kaldılarsa o günler için vergiden muaf tutulabilirler. Bizlere müracaat edebilirler" dedi. Yasemin Brett, olaylara katılanlar arasında Türkler olup olmadığı sorusuna, "Böyle bir bilgi bize gelmedi" yanıtını verdi. Olayları kınadıklarını ifade eden Brett, Türk toplumu arasında küçük ve orta ölçekli işyerleri olan çok sayıda kişinin olduğunu ve bu olaylardan endişelenebildiklerini kaydetti. Polisle işbirliği içinde olduklarını ifade eden Brett, "Bizlere başvurabilirler, elimizden geleni yapacağız. Tabii ki biz polis değiliz, ama sosyal anlamda destek vereceğiz" diye konuştu. -DEMİRCİ: "POLİS SAYISI YETERSİZ KALDI"- Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir diğer bölge olan Hackney'nin Belediye Meclisi üyesi Feryal Demirci ise Tottenham'daki olayların Hackney'ye sıçramasını beklemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ancak polis twitter ve facebook aracılığıyla Hackney'de olaylar çıkabileceği konusunda uyardı. Belediye binasını boşalttık ve esnafa elimizden geldiğince haber verdik. Gençler önce belediye binasının önünde toplandı, polisler de geldi, ancak sayıları yetersizdi. Bir süre bekledikten sonra etraftaki mağazalara saldırmaya başladılar. Polis sayısı az olduğu için yetersiz kaldı. Mağazaları yağmaladılar, arabaları yaktılar, çok acı olaylar yaşandı. 20 tane araç yakıldı. Hackney için de gençler için de acı bir olay." Esnafa mağazalarını kapatmalarını söylediklerinde çok ciddi bir şey beklenmediğini ifade eden Demirci, kepenklerini kapatan mağazaların bile yağmalandığını, halkın kendini korumak zorunda kaldığını ifade etti. Demirci, esnafın kendini koruyacak duruma getirilmemesi gerektiğini belirterek, İngiliz hükümetini eleştirdi. "Başbakan yoktu, Belediye Başkanı yeni geldi, Londra'yı kim yönetiyor diye soruyorlar" diyen Demirci, esnafın polis olmasına rağmen korku içinde olduğunu, mallarına zarar gelmesini istemediklerini kaydetti. Bu arada, Londra'nın kuzeyindeki Türk esnafın birçoğunun polisin de isteğiyle kepenklerini kapattığı dikkati çekti. İngiliz polisinin ise dün gece boyunca Londra sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.