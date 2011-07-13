-"TÜRK TARAFININ İRADESİ İLE SORUN ÇÖZÜLEMEZ" LEFKOŞA (A.A) - 13.07.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, sadece Türk tarafının ortaya koyduğu irade ile Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Rum tarafının daha fazla zaman kaybetmeden yapıcı bir tutum içerisine girmesi gerektiğini belirtti. Bakan Özgürgün, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin, ''Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılabileceği yönünde adada ve uluslararası camiadaki beklentileri artıran 7 Temmuz Cenevre zirvesi sonrasında, bu zirveyle oluşan olumlu atmosferden rahatsız olduğunun anlaşıldığını ve Türk tarafına karşı yürüttüğü karalama politikasına hız verdiğini üzüntü ile takip ettiklerini'' kaydetti. Cenevre zirvesinde kararlaştırıldığı üzere, önümüzdeki günlerde yoğunlaştırılacak olan kapsamlı müzakereler öncesinde Rum tarafının bu yönde bir tutum içerisine girmiş olmasının, Rum tarafının çözüm konusundaki samimiyetine dair endişeleri kuvvetlendirdiğini ifade eden Özgürgün, şöyle devam etti. ''Bu bağlamda, Rum liderliğinin son günlerde Anavatan Türkiye'ye yönelik gerçeklerle bağdaşmayan söylemlerini şiddetle kınar ve Rum liderliğini gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçerek müzakerelerde daha yapıcı bir tutum içerisine girmeye çağırırız. Anavatan Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs'ta bulunduğunu ve kapsamlı çözüm müzakerelerine tam destek verdiğini başta Rum tarafı olmak üzere ilgili tüm taraflar çok iyi bilmektedir. Hal böyleyken, Rum liderliğinin işgal edebiyatına devam etmesi ve Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümü konusunda samimi olmadığı iddiası, son Cenevre toplantısında bir kez daha ortaya konan Türk tarafının çözüm yönünündeki kararlılığı karşısında içine düşmüş olduğu panik havasını yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre görüşmesinde belirlenen adımlar çerçevesinde müzakere sürecine yapıcı ve samimi bir şekilde katkı koymaya devam edecektir. Ancak, daha önce de birçok kez vurgulamış olduğumuz üzere sadece Türk tarafının ortaya koyduğu irade ile Kıbrıs sorununu çözmek mümkün değildir. Rum tarafının daha fazla zaman kaybetmeden yapıcı bir tutum içerisine girmesi durumunda, kapsamlı çözüm müzakerelerinin bu kez başarıyla sonuçlanması mümkün olabilecektir.''