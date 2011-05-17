-"TÜRK PASAPORTU"NUN GALASI CANNES'DA CANNES (A.A) - 17.05.2011 - 2. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı kökenli Musevilerin hayatlarını kurtaran Türk diplomatların yaşamını anlatan belgesel film ''Türk Pasaportu''nun galası, yarın akşam Cannes'da yapılacak. 64. Cannes Film Festivali, yarışma kategorilerinin ve film pazarının dışında, dünyanın dört bir yanından gelen filmlerin gösterimine de sahne oluyor. Festivale paralel düzenlenen yarınki etkinlikte, yönetmenliğini Burak Arliel'in yaptığı, Türk diplomatlarının, özellikle Fransa'da bulunan, çoğunluğu Osmanlı kökenli Musevi vatandaşlara pasaport sağlayarak, binden fazla kişiyi trenlerle Türkiye'ye kaçırmalarını anlatan filmin de galası yapılacak. Kendi hayatlarını tehlikeye atan Türk diplomatların hikayesini dünyaya tanıtmak amacıyla çekilen uzun metrajlı belgeselin yapımına 2007 yılında başlanmıştı.