-"TÜRK KÜLTÜRÜ AVRUPA'DAN AYRILAMAZ" ROMA (A.A) - 09.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk kültürünü Avrupa'dan ayırmanın mümkün olamayacağını söyledi. Davutoğlu, Roma'da Barberini Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İtalya Diyalog Forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürel açıdan Avrupa'nın parçası sayılamayacağı iddialarına karşı çıkarak, "Türk kültürünü Avrupa'dan saymayanlar, bir tür kültürel ırkçılık yapmaktadırlar. Bu ırkçılığı yapanların, Saraybosna'yı bombalayanlardan da fazla bir farkı olmaz. Biz Avrupa'da olduk. Avrupa'da olmaya devam edeceğiz. Tarihi gerçekleri, siyasi gerçekleri görmezlikten gelerek gelecek planlaması yapılamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türk kültürünü Avrupa'dan dışlama uğraşında olanları Saraybosna'yı ziyarete çağırarak, "Türkiye Avrupa'nın bir parçası mı diye soranlar, önce Saraybosna'ya gitmelidirler. Orada Saraybosna'nın aslında Avrupa'nın bir özeti olduğunu göreceklerdir. Başçarşı'nın olduğu merkezi Saraybosna'da, kilise, havra ve caminin yan yana yaşadığını görürsünüz. Saraybosna'yı Avrupa'dan silmek nasıl mümkün değilse, Türk kültürü de Avrupa'dan silinemez" diye konuştu. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin İtalya tarafından öteden beri desteklendiğine dikkati çeken Davutoğlu, "İtalya'yla ortak bir Balkan vizyonu geliştirmemiz lazım. Ortadoğu konusunda belli bazı perspektifleri paylaşıyoruz. Bu konuda da ortak yaklaşımlar geliştirmemiz mümkün" ifadesini kullandı. Davutoğlu, Türkiye'nin son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkiler başta olmak üzere aktif bir dış politika izlediğine değinerek, "Türkiye bugün Ortadoğu'da ilkesel bir politika takip ediyor. Türkiye Ortadoğu'da, mesela Irak'ta bir kriz söz konusu olduğunda tüm taraflarla rahatlıkla konuşabilen bir ülkedir" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlenen baskında sivillerin öldürülmesi nedeniyle İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini de bir kez daha yineleyerek, şöyle devam etti: "Eğer bizler uluslararası sularda herhangi bir sivil gemiye böylesi bir saldırı yapılmasını mazur görmeye başlarsak, ne Ortadoğu'da barıştan söz edebiliriz ne de Akdeniz'de barıştan. Uluslararası ilkeler herkese eşit uygulanmalıdır." İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye bir artı değer katacağına işaret ederek, "Türkiye'nin üyelik süreci, geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Türkiye'nin tam üyeliği her iki tarafın da yararınadır. Türkiye'de Avrupa sevgisinin azalmasına asla izin verilmemelidir" diye konuştu. Aralarında samimi bir havanın olduğu gözlemlenen Davutoğlu ve Frattini'nin, birbirlerine ismen seslenerek, "sen" diye hitap etmeleri dikkati çekti. Davutoğlu ve Frattini, Villa Madama'da çalışma yemeğinde de bir araya geldiler. Görüşme sonrasında iki bakanın ortak basın toplantısı yapmaları bekleniyor.