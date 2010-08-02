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Ekonomi

"TÜRK İŞADAMLARI İSRAİL'LE İLİŞKİLERİNİ KESMEDİ" TEL AVİV (A.A)

02 Ağustos 2010 14:56

-"TÜRK İŞADAMLARI İSRAİL'LE İLİŞKİLERİNİ KESMEDİ" TEL AVİV (A.A) - 02.08.2010 - Türkiye ile İsrail arasında, Mavi Marmara gemisine düzenlenen operasyonla büyüyen diplomatik krize rağmen, Türk işadamlarının İsrail'le ilişkilerini kesmedikleri bildirildi. İsrail Kredi Garanti Şirketi'ne göre, İsrail'in Türkiye'ye ihracatı, Haziran ve Temmuz aylarında aylık 100 milyon dolar civarında gerçekleşirken, bunun gemi olayı öncesi aylık rakamlarla hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekildi. İsrail özel sektörünün Türkiye'ye yıllık ihracatının 1,2 milyar dolar civarında olduğu hatırlatılan haberde, Kredi Garanti şirketi CEO'su David Milgrom'un, gemi olayının ardından Türk şirketlerinin durumdan yararlanarak, İsrailli şirketlere ödemeden kaçınacakları, yeni anlaşmalarda düşüş olacağı tahminleri yapıldığı, ancak bu tahminlerin gerçekleşmediği yolundaki sözlerine yer verildi. Türkiye ile ihracat bağlantılarında bir değişiklik olmaması ve Türk firmaların da ödemelerini yapmaları nedeniyle, İhracat Kredi Garanti Şirketi'nin de siyasi riske rağmen, İsrailli ihracatçıların Türkiye'ye yönelik ihracat kredilerini düşürmediği de ifade edildi. Milgrom, Türkiye'nin İsrailli ihracatçılar için başlı başına ve en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti, ''Türkiye'de gördüğümüz kitlesel protesto görüntülerine rağmen, Türk işadamları, İsrail'le bağlarını kesmediler'' dedi. Milgrom, yine de siyasi ortamın, zamanla İsrail'in Türkiye'ye ihracatını etkileyebileceği ihtimalini de de dile getirdi. Şirketin verilerine göre, İsrailli firmalarca Türkiye'ye yönelik Haziran ayında 26, Temmuz ayında da 33 ihracat bağlantısı yapıldı ve bu durumun da gemi olayı öncesiyle aynı olduğu kaydedildi. Bağlantıların önemli bölümünü kimyasallar, plastik, metal ve makine sanayi ürünleri ile mukavva oluşturuyor.

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