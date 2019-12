-"TÜRK FABRİKALARINA FİZİKİ ZARAR SÖZ KONUSU DEĞİL" ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mısır ve Tunus'taki Türk yatırımcılara ait fabrikalarda fiziki anlamda herhangi bir zarar ve ziyanın söz konusu olmadığını bildirdi. Mısır ve Tunus'ta yatırım gerçekleştiren, ihracat yapan ve müteahhitlik projeleri üstlenen Türk iş adamları, Devlet Bakanı Çağlayan başkanlığında Dış Ticaret Müsteşarlığında bir araya geldi. Çağlayan, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken, özellikle Mısır'daki Türk firmaları tarafından yapılmış yatırımların zarara uğradığına ilişkin kendilerine gelen somut bir bilginin bulunmadığını söyledi. Çağlayan iki gün önce Mısır'daki Sarar mağazalarında bir yağmanın olduğuna ilişkin ifadelerin bulunduğunu kaydederek, bunun üzerine Sarar firmasının sahibi Cemalettin Sarar'ı aradığını, Sarar'ın da oradaki 7 mağazanın kendilerine ait olmadığını, franchising yaptıklarını, 2 firmanın yağmalandığını kendisine anlattığını kaydetti. Mısır Büyükelçisi ile dün görüştüğünü, özellikle Türk firmalarının ve fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu endüstri bölgesinde güvenliğin sağlanması konusunda ricada bulunduğunu belirten Çağlayan, Türk firmalarının ve fabrikalarının münferit olarak bulunduğu bölgelerin de Mısırlı askerlerin koruması altına bugün itibariyle alınacağını ümit ettiğini söyledi. Çağlayan, Tunus'ta Türk yatırımlarıyla ilgili bir olumsuzluk olmadığını, çünkü bu ülkede çok fazla Türk yatırımı bulunmadığını belirtti. Bir gazetecinin Mısır ve Tunus'ta zarar ve ziyana uğrayan Türk firmaları için bir kredi destek paketi, teşvikin düşünülüp düşünülmediğini sorması üzerine de Çağlayan, ''Şu anda bunu gerektirecek bir durum söz konusu değil'' dedi. Çağlayan, bu ülkelerde bulunan Türk işletmelerinin Eximbank ile ilgili böyle bir taleplerinin olması halinde Eximbank'ı da çalışmanın içine sokacaklarını ifade ederek, ''Ancak tekrar ifade ediyorum şu anda böyle bir önlemi, böyle bir tedbiri aldıracak bir ihtiyaç söz konusu değil'' diye konuştu. Çağlayan, her iki ülkede yatırımları bulunan Türk firmalarının yanlarında komşu ülkelerden gelen kişileri çalıştırdıklarını, o işçilerin kendi ülkelerine dönmeleri nedeniyle fabrikaların bir kısmında üretime ara verildiğini söyledi. Çağlayan, aynı zamanda Mısır'da havaalanları, bankalar ve gümrüklerin çalışmaması nedeniyle Türk firmalarının bazı sıkıntılar yaşadığını anlattı. Mısır ve Tunus'ta bulunan Türk yatırımcıların uğradıkları zararın miktarına yönelik soruya karşılık da Bakan Çağlayan, bu konuda kendilerine ulaşan bir rakamın bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu: ''Eximbank'ın devreye girmesini gerektirecek bir şey söz konusu olursa tabii ki Eximbankımızın nasıl bir enstrüman yapabileceğini, neler sağlayabileceğini de bu vesileyle masaya yatırmış olacağız. Ama şu anda ona yönelik bir şey söz konusu değil. Yani fabrikalarımızda şu ana kadar bildiğimiz fiziki anlamda herhangi bir zarar ziyan söz konusu olmamıştır. Ancak işletmelerin durmasından dolayı ortaya çıkan sorunlar olduğu benim tarafımdan tespit edilmiştir.'' -"ÖNEMLİ BİR PAZAR" Çağlayan, Mısır ve Tunus'ta yaşanan olayların, Türkiye ile ticari ilişkileri etkilediğini, bu durumu değerlendirmek amacıyla Kahire, İskenderiye ve Tunus Ticaret Müşavirlerinin toplantıda kendilerine bilgi vereceğini, Türkiye Müteahhitler Birliği, İNTES ve DEİK Başkanlarını toplantıda dinleme fırsatı bulacaklarını söyledi. Bakan Çağlayan, özellikle Mısır'daki olaylarda can kayıplarının meydana gelmesinden dolayı üzüntü duyduklarını, bir an önce halkın isteği ve beklediği şekilde bu ülkenin bir istikrara kavuşması temennisinde bulundu. Mısır ve Tunus ile tarihi, kültürel, ekonomik bakımdan Türkiye'nin çok eskiye dayanan ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Bakan Çağlayan, yakın doğu ile Afrika coğrafyası ile de Türkiye'nin, yoğun ilişkileri olduğunu kaydetti. Söz konusu alanın, 11 milyon metrekare yüz ölçümü, 358 milyon nüfusu, 1,88 trilyon dolarlık gayrisafi hasılası ile önemli bir pazar olduğunu bildiren Çağlayan, 2010 yılı rakamlarına göre, Türkiye'nin bu bölgeye 27 milyar dolar ihracat, 18,5 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu bölgede bulunan ülkelerin, son dönemde özellikle siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir değişim içerisine girdiğine işaret eden Çağlayan, ekonomide sağlanmaya çalışılan değişim sürecinin, sosyo ekonomik sorunların daha da derinleşmesine neden olduğunu bildirdi. Tunus'ta başlayan hareketlerin, domino etkisi ile diğer ülkelere yayıldığını belirten Bakan Çağlayan, Tunus Devlet Başkanının ülkeyi terk etmesi, hükümetin devrilmesi ve geçici hükümetin kurulmasına rağmen, bu ülkede huzurun tesis edilemediğini anlattı. Mısır'daki belirsizliklerin bir an evvel, belli bir seviyeye gelmesi ve ülkenin istikrara kavuşmasının önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, hükümet olarak buradaki gelişmeleri izlediklerini bildirdi. -''GELİŞMELERİ PROAKTİF BİR ŞEKİLDE İZLİYORUZ''- Mısır'a yatırım yapan, ithalat ve ihracat gerçekleştiren iş adamlarının, kendilerini birinci derecede ilgilendirdiğini dile getiren Çağlayan, ''Bu çerçevede gelişmeleri proaktif bir şekilde izliyoruz'' dedi. Yaşanan kargaşa nedeni ile Mısır'da bankaların işlem yapmadığını, Süveyş Kanalı'ndan geçişlerde çekle ödemenin kabul edildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirten Çağlayan, yine gümrük sisteminin çalışmadığı, havaalanları ve kargo ofislerinde sıkıntılar olduğuna ilişkin bilgiler aldıklarını kaydetti. Bakan Çağlayan, bu gelişmeler üzerine kriz masası oluşturduklarını, bu masalarda sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli çalışmanın yapıldığını söyledi. Tunus ve Mısır'a yatırım yapan iş adamlarından, endişelenmemeleri ve paniğe kapılmamalarını isteyen Çağlayan, iki ülke ile gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları gibi hukuki altyapının, iki ülkede yatırım yapmayı sağlamanın yanında, bu yatırımların korunmasının temel dayanağını da oluşturacağını bildirdi. Dün Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştüğünü ifade eden Devlet Bakanı Çağlayan, Mısır'daki Türk yatırımlarının, Mısır devletinin garantisi altında olduğunu, bu konuda her türlü önlemin, Mısır devleti tarafından alınması gerektiğini büyükelçiye söylediğini, büyükelçinin de oradaki tüm Türk yatırımlarının kendi himayelerinde ve korumasında olduğunu söylediğini aktardı. Çağlayan, ''Ümit ediyoruz ki inşallah burada bir zarar ziyan söz konusu olmaz'' dedi. Çağlayan konuşmasında Türkiye'nin, Tunus ve Mısır ile yaptığı ticarete ilişkin bilgi de verdi.