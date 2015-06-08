"Türk demokrasisinin gücü"



Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan ilk kurumsal açıklamada Türkiye'deki seçimlere katılımdan memnuniyet dile getirildi.

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın ortak açıklamasında ‘yüzde 86'lık katılımın Türk demokrasisinin gücünün açık bir göstergesi olduğu‘ kaydedildi. Açıklamada, önemli tüm siyasi partilerin mecliste temsil imkanı bulmasının da özel önem taşıdığı kaydedildi.

Mogherini ve Hahn'ın ortak açıklamasında ayrıca yeni meclis ve hükümetin hızlı bir şekilde kurulması umudu da dile getirildi ve AB'nin yakın bir işbirliğinden memnuniyet duyacağı kaydedildi. Açıklamada, “Önümüzdeki dönem, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ikili işbirliğinin tüm alanlarda genişletilmesi açısından yeni imkanlar sunmaktadır“ ifadesine yer verildi.