"Tuncay çok gol atacak"

Middlesbrough menajeri Gareth Southgate, Tuncay Şanlı’nın bu sezon daha fazla gol atacağını iddia etti.



Eski Fenerbahçeli oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu milli formayla Ermenistan filelerini havalandırırken Türkiye adına 16. golünü kaydetti. Tuncay şimdiye kadar Premier Lig'de 40’a yakın maçta 9 gol kaydederken, bu gollerin sonuncusu geçtiğimiz hafta Stoke City karşısında geldi.



Tuncay’ın Stoke’a gol atmasından memnun olduğunu söyleyen Southgate "Sezona iyi başladı ve iyi bir pozisyona geliypr. Anfield da sergilediği yetenekleri çok özeldi bu da onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor” dedi.



Middlesbrough haftasonu Portsmouth ile oynayacak. Geçtiğimiz sezon iki takım arasındaki ilk maç 1-0 sona ererken maçın tek golünü Tuncay atmıştı.

