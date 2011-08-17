-"Tümgeneral Çubuklu ile bir grup muvazzaf adliyede" İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanık arasında yer alan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu bir grup muvazzaf asker Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil bir araçla ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu bir grup muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine giriş yaptı. Aynı dava kapsamında hakkında yakalama emri bulunan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu da, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunduğu Hasdal Cezaevi'nden bir ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Yakalama emriyle aranan sanıklardan emekli Albay Hulusi Gülbahar da adliyeye geldi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat Selvi ve Hulusi Gülbahar ile Cemal Gökçeoğlu, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Bu kişilerden teslim olan emekli Orgeneral Iğsız, Albay Selvi ile emekli Albay Gökçeoğlu tutuklanarak daha önce cezaevine konulmuştu.