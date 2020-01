"Tüm taraflar Hariri'nin ülkeye dönmesini bekliyor"

İrfan Sapmaz / Beyrut, 16 Kasım (DHA) - Lübnan\'da siyasi kriz devam ederken, Türkiye\'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, tüm ülkenin istifa eden Başbakan Saad Hariri\'nin Riyad\'tan ülkeye dönmesini beklediğini söyledi.

Büyükelçi Erciyes, Körfez ülkeleri vatandaşlarının Lübnan\'ı terketmesi çağrısının ardından, \"Şu an için vatandaşlarımızın ülkeyi terketmesini gerektirecek bir durum yok.\"dedi.

Büyükelçi bölgedeki son durumları Türkiye\'nin çok yakından takip ettiklerini belirterek, \"Lübnan\'da üç yıllık siyasi krizin ardından cumhurbaşkanının seçilmesi ile, ülke kurumlarının işleyemez hale geldiği siyasi bir kriz yaşadı. 2013 yılından 2016 yılına kadar bu kriz sürdü. Geçtiğimiz yıl Başbakan Saad Hariri\'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir anlaşmaya varması sonucu üç yıllık bu kriz çözüldü. 2016 aralık ayında ulusal bir koalisyon hükümeti kuruldu. Önümüzdeki sene yapılması planlanan seçimler için geçici koalisyon hükümeti ülkeyi bu seçimlere hazırlamakla mükellefti. Ancak Hariri beklenmedik Suudi Arabistan ziyareti sırasında istifa etti. Hariri şu an Riyad\'ta ve bütün Lübnan Hariri\'nin ülkeye dönmesini bekliyor. Şu an belirsizlik devam ediyor. Hariri bir televizyon kanalına röportaj verdi ve döneceğini söyledi. Bu belirsizlik ortamında endişeler arttı. Bizde bakanlık olarak gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, ve Türkiye\'nin Lübnan halkının ve Lübnan\'ın yanında olduğunu ülkenin istikrarına önem verdiği yönünde bir açıklama yaptık. Bir an önce bu belirsizliğin aşılmasını arzu ediyoruz. \"dedi.

Büyükelçi Çağatay Erciyes özellikle diplomatik çevrelerdeki konu ile ilgili yansımanın ne olduğu yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

\"Hariri son olarak twitter\'den bir açıklama yaptı ve kısa sürede döneceğiniz söyledi. Ülkede iki kutuplu bir siyaset var. 8 ve 14 Mart kutupları. 8 Mart grubu özellikle Cumhurbaşkanı Avn\'ın partisi Özgür Yurtsever Partisi Hareketi ve Hizullahın da içinde olduğu bir grup da 8 Mart grubu olarak adlandırılıyor. Rejim taraftarı 14 Mart grubu da Suriye rejimi grubuna karşı. İki kutuplu siyaset var. Bu ani istifa iki grubu Hariri\'nin arkasında birleştirdi. Şimdi öncelikle Haririnin ülkeye dönmesini bekliyorlar ve istifanın anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorlar. Riyad\'ta Hariri\'nin özgür ifadesini dile getiremediğini söylüyorlar. Biz de Haririnin ülkeye dönmesini bekliyoruz. Bu önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacak. Ancak ülkede herhangi bir hareketlilik yok. Lübnan sakin görünüyor. \"

Türkiye\'nin Lübnan için bundan sonra ne gibi adımlar atacağı konusu ile ilgili ise Büyükelçi Erciyes Lübnan\'ı Ortadoğu\'nun bir labaratuarı olarak adlandırırken, ülkenin mezhepler sistemi üzerine kurulu olduğuna dikkat çekerek, \"Lübnan Mezheplere göre kota sisteminin olduğu bir ülke. Anayasaya göre 18 tane farklı mezhep var. Ticari ilişkilerimize bakarsak Lübnan küçük bir ülke olmasına rağmen, bu ülke ile ticari ilişkilerimiz bir dönem 1.5 milyar dolara yaklaşan bir hacmimiz var. Suriye krizi nedeni ile, karayolunun da kapanması nedeni ile bu ilişkilerimiz 800, 900 milyon dolarlara geriledi. Fakat potansiyeli çok yüksek olan bir ülke burası. Benim Türk işadamlarımıza olan tavsiyem, bu ülkenin nüfusu 4dört milyon olmasın rağmen dünyanın her yerinde 16 milyonluk bir diasporası var. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, körfez bölgelerinde çok müteşebbis ve ticareti iyi bilen iş adamları var. Onun için biz iş konseylerimizde sadece iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değil, dünyanın diğer ülkelerinde ortak hangi projeleri yapabiliriz bunlar üzerinde odaklanmaya çalışıyoruz.\"

Türkiye\'nin özellikle bu ülkede enerji alanında ciddi yatırımlarının bulunduğunu da hatırlatan Büyükelçi Erciyes konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Lübnan\'ın önemli sıkıntılarından birisi de alt yapı projelerinin eksikliği. Biz Büyük Türk şirketlerimizin de alt yapı projelerine girmesini ve yatırım yapmasını destekliyoruz. Nitekim Türkiye\'nin önemli yatırımlarından birisi de enerji gemilerinin bu ülkede bulunuyor olması. Burada üretilen enerjinin büyük bölümünü Karadeniz holdinge ait gemiler karşılıyor. Lübnan\'ın önümüzdeki dönem yapacağı projelere de katkıda bulunmak istiyoruz. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Lübnan\'ın istikrarı ve güvenliği bizim için çok önemli. Orta doğu\'da bir çok sıkıntının yaşandığı Suriye Irak gibi ülkelerde sıkıntıların olduğu bir dönemde Lübnan\'ın sıkıntı yaşamaması yeni bir siyasi istikrarsızlığa sürüklenmemesi bizim için çok önemli. Şu andaki gayretlerimizi de bu yönde devam ediyor. \"

Büyükelçi Erciyes bir süre önce başta Suudi Arabistan olmaz üzere bazı körfez ülkelerinin vatandaşlarının Lübnan\'ı terketmesi yönündeki çağrısına karşılık Türk vatandaşlarının durumu ile ilgili olarak, \"Şu anda ülke içerisinde vatandaşlarımızın tahliyesini gerektirecek sokaklarda herhangi bir karışıklık yok. Suudi Arabistan ile yaşanan gerginlik üzücü bir durum. Bir an önce bunların çözülmesini bekliyoruz. Haririn\'in ülkeye dönmesi ve tüm liderlerin bir diyalog içinde mevcut sıkıntıları aşması çok önemli. Bizim taraflara teenni ve diyalog yolu ile bu meseleleri halletmesini arzu ettiğimizi bildirdik. Suudi Arabistan ile bazı ülkelerin seyahat uyarısında bulunması daha çok Lübnan üzerinde siyasi baskı yaratmaya matuf bir adımdı. Ama şu anda fiilen bu durumu gerektirecek bir sıkıntı görünmüyor. gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öyle bir durumda vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunacağız. Ancak şu anda öyle bir durum yok.\" diyerek Lübnan\'da yaşayan Türk vatandaşlarına mesaj verdi.