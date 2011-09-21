-"Tüm hedefler tam isabetle vuruldu" ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, 17 Ağustos'tan itibaren Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait 152 hedefe hava harekatı düzenlendiğini, elde edilen sonuçlara göre, tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ve tahrip edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, 17 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarına, kontrol noktalarına, silah ve mühimmat depolarına yönelik 58 sorti hava keşfi icra edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çekilen hava fotoğraflarının kıymetlendirilmesi ve titiz bir şekilde yapılan hedef analizleri sonucunda 152 hedefe hava harekatı icra edilmiştir. Her hava harekatından sonra vurulan hedefler keşif uçakları tarafından kontrol edilmiş, çekilen hava fotoğrafları yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüm hedefler tam isabetle vurulmuş ve tahrip edilmiştir. Irak'ın kuzeyi bölücü terör örgütünün faaliyetleri açısından yakından izlenerek, hedef belirlendikçe hava harekatı sürdürülecektir.''