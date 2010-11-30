-"TSK'NIN HARBE HAZIRLIK DURUMU İNCELENDİ" ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirlerin değerlendirildiği bildirildi. Yüksek Askeri Şura toplantısına ilişkin Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yüksek Askeri Şura'nın olağan toplantısının, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiş, hudutların mevcut durumu üzerinde durulmuş ve hudut güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.''