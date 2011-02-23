-"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMAMASI İÇİN SEBEP YOK" TRABZON (A.A) - 23.02.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor'un şampiyon olmaması için hiçbir sebebin olmadığını belirtti. Şener, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un bugüne kadar gösterdiği performansla şampiyonluğu en fazla hak eden takım olduğunu ispatladığını ifade ederek, ''27 yıllık özlem bu sezon sona erecek'' dedi. Camianın bütün güçleriyle kulübün arkasında durduğunu vurgulayan Şener, şöyle devam etti: ''Taraftarlarımız ülkenin her köşesinde takımı destekliyor, yönetimimiz ise gece gündüz tüm mesaisini hedef yolunda harcıyor. Dünyanın en iyi teknik adamlarından birine sahibiz. Ülkenin en yetenekli futbolcularını kadromuzda barındırıyoruz. Yabancılarımız skora ve oyuna ciddi katkılar yapıyor. Bu takımın şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok.'' Türk futbolunda saha sonuçlarının saha dışındaki etkilerle kazanıldığı dönemlerin artık geride kaldığına inanmak istediklerini anlatan Şener, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının artık buna izin vereceklerine inanmıyoruz. Elbette bu oyunun kuralı neyse onu oynamaya hazırız. Ancak sezon başından beri bizim ve teknik kadromuzun verdiği mesajlar Fair-play ruhunu ön planda tuttuğumuzun ispatıdır. Trabzonspor'un bugün ligdeki konumu ve duruşu Türkiye'de futbolun sahada kazanıldığının da en güzel örneğidir. Bu yolumuzdan asla dönmeyeceğiz ve arzuladığımız hedefe mutlaka ulaşacağız'' dedi. Rakiplerin konumunun kendilerini ilgilendirmediğine de dikkati çeken Şener, şunları kaydetti: ''Yönetim kurulu olarak maddi manevi tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Camiamızın kenetlendiği bu günlerde bize verilen desteğin büyüklüğü sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Son yılların en coşkulu ve birbirine kenetlenmiş Trabzonspor'u, daha önceki zafer dönemlerinde olduğu gibi bu özelliğiyle şampiyonluk yolundaki en kararlı kulüptür.''