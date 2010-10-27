-"TRABZONSPOR'DA İŞLER İYİ GİDİYOR" TRABZON (A.A) - 27.10.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor'da işlerin iyi gittiğini ancak Trabzon'da bundan mutlu olmayanların olduğunu söyledi. Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda aldıkları sonuçlarla zirvedeki iddialarını sürdürdüklerini belirterek, 'İşler, saha sonuçları iyi gidiyor. Ama Trabzon'da herhalde işlerin yolunda gitmesinden mutlu olamayanlar da var. Onları da mutlu edemiyorum, üzülüyorum. Bu, genel kurul ile alakalı değil, sohbetlerde, şunlarda bunlarda görüyoruz. Halbuki ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki bütün basın mensuplarıyla ahbaplığım var. Hiçbiri Trabzonsporlu da değil. Çoğu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçeli. Trabzonspor ile idare edilişiyle, oyunuyla, hocasıyla ilgili söylediklerini kasete alsam gelip sizlere dinletsem belki Trabzonspor'un nasıl olduğunu Trabzon halkına daha iyi izah edersiniz'' dedi. Kendisinin bu tarz durumlardan öyle kolay kolay etkilenmediğini anlatan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir ara düşündüm. 'Ben niye başkanlık yapıyorum' diye de onu bulamadım. Basında yazılıp çiziliyor, problem değil. Yazarsın eleştirirsin doğal haktır ama Trabzon'da yazma ile çizme işinin altında başka şeyler aranırsa o hoş, şık olmuyor. Denizbank Genel Müdürü buradaydı, yaptığımız müzeye enteresan miktarda parayla sponsor oldu. 'Ne isterseniz her zaman yanınızdayız' dedi. Bu kişi Galatasaraylı ve oranın kongre üyesi. Trabzonspor Bonus kart çıkartıyor, yılda bundan ciddi bir para kazanacağız. Bunlar yönetimlerin yaptığı işlerdir, kendiliğinden olan işler değil. Haftaya TTnet ile anlaşma yapacağız. Oradan bir para gelecek, kulübün geliri daha da artacak.'' Ellerinden gelen bütün projeleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Şener, ''Genel kurulda 105 milyon borç deniyor ama alacak yazılmıyor. Böyle bir muhasebe tekniği olan bir yer. Ben bunu izah edebilirim her zaman. Borç, gelir gider dengesinde çekinecek bir şey yok. Kulübü getirdiğimiz noktadan daha ileriye getirecek vizyonları olan insanlar buraya aday olmalı'' diye konuştu. -''TRABZONSPOR KULUBÜ'NE 7-8 MİLYON DOLAR HİBE ETTİM''- Kendisinin daha önce başkanlık yaptığı dönemde kulübe karşılıksız olarak 7-8 milyon dolar verdiğini anımsatan Şener, ''Kulübe 7-8 milyon dolar hibe eden bir adam başkanlık ediyor. Bazen transferde pis kokular var diyorlar duyuyorum. İkisi uymuyor birbirine. Bazen mecbur oluyorum söylemeye, hem karşılıksız para ver, hem transferde menajere şuna buna para ver, uymuyor birbirine. Eleştirirken düşün taşın ondan sonra söyle. Sadri'ye bunu dedin mi olmadı. Bu nasıl olacak ki. Bunlar benim standardımda ayıp olan şeyler'' ifadelerini kullandı. -''KULÜP ÇOK İYİ NOKTALARA GELDİ''- Trabzonspor Kulübü'nün çok iyi noktalara geldiğini söyleyen Şener, ''Saha sonuçları da iyi. Geçen sene futbol federasyonunun üç kupası var, ikisini alıyorum. Lig şampiyonu olmadım ama lig şampiyonunu yenerek süper kupayı aldık. Süper kupa lig kupasının üstünde bir kupa. İnşallah bu sene de lig kupasını alırız'' dedi. Trabzonspor'un önünde Galatasaray ve Bursaspor gibi çok önemli maçlarının bulunduğunu belirten Şener, ''Sporcu arkadaşlar genel kuruldan çok etkileniyorlar, 20 Kasım-20 Aralık tarihinde yapılacak. Sporcu arkadaşlarımız etkilendikleri için Galatasaray maçından sonra bu tarihi açıklayacağız. Basın olarak haklısınız bunları gündeme getirmeye. Ama saha sonuçlarını çok önemsiyorum onun için çok kongreden bahsetmeyi arzu etmiyorum. Yönetime kim gelecek kim çıkacak onlardan bahsetmiyorum. Öbür işlerle uğraşıyorum. Genel kurul rutin yapılacak zaten ondan kimsenin endişesi olmasın'' diye konuştu. -''ŞAMPİYONLUKTA ÇOK ARTIMIZ VAR''- Şener, şampiyonluk yolunda çok artılarının bulunduğunu kaydederek, ''Yedek kulübesine bakarsanız geniş bir kadromuz var. Biri gitmiş sakatlanmış, kırmızı kart görmüş tesir etmiyor. Bu maliyetli bir iş. 2010 da maliyetli iş 2015 de daha maliyetli olacak. Bizim ekonomik olarak kulübün gelirleri belli. Ben bu işi asgari ücretle çok iyi bir marka giymeye benzetiyorum. Zorluyorum, çok zorluyorum. Allah'a şükür de bu ay duvara vururlar, öbür ay vururlar dediler, hep duvarları deldik geçtik. 3. yıl bitiyor. Gelirlerimiz de eksilme yok çok arttı'' dedi. Ceyhun ve Selçuk'un sözleşmelerinin uzaması konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediklerini vurgulayan Şener, ''Ceyhun'un opsiyonu var. Selçuk'un sözleşmesini, kongreden sonra hallederim, çok önemli bir şey değil. Fenerbahçe ile daha önce isminin çıması önemli değil. Kulüp başkanlarıyla niye arkadaşsınız diye de kızıyorlar. İşte bu işlere yarıyor'' diye konuştu. -''AKYAZI'NIN İSİM HAKKI-'' Sadri Şener borsa konusunun haricinde Akyazı Stadı Projesi'ni önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Akyazı Projesi'nin bitmesini istiyorum. O stattan farklı gelirler elde etmek istiyorum, isim hakkı gibi. Mimarlar odası proje için mahkemeye gidiyormuş. Ben kulüp başkanıyım, yüksek inşaat mühendisiyim gitmeden önce benle 5 dakika görüşselerdi daha güzel olurdu. HES projesi içinde çalışmalarımız sürüyor. ÇED bölümünde mahkemede onu halledersek kullanım iznini alacağız. Yabancı ortak yapmak lazım. Denizbank Genel Müdürü de 'mutlaka bizle görüşmeden HES'e başlamayın, kredi verebiliriz' diyor. Kredi, kendisini ödeyen bir sistem. Öyle alternatifimiz var. Bunlar seçimden sonraki işler. Önümüzdeki 3 yıl içinde bunları yapıp hediye edeceğiz. Genç nesil zorlanmadan yöneticilik yapsın diye bunu istiyoruz. Yoksa borsa ile uğraşmasam olur benim dönemim belli. 10 yıl sonra gelen gençler para harcamasın. Bizden sonrakiler daha rahat çalışma olanağı bulsun diye bunları yapıyoruz.'' Liste çalışmalarının da şekillenmeye başlamadığını belirten Şener, ''Kulüplerde profesyonel çalışanların sayısı arttıkça yöneticilerin yapabileceği iş daralıyor. Yönetici temsil edebilmeli. Kulüp yönetmek ayrı kültür. Profesyonel adamlarla daha hızlı bazı işleri görüyoruz. Mesela Tjikuzu, bizi mahkemeye verdi ama Kasımpaşa'da oynuyor. Federasyona bildirmiş asgari ücrete oynuyorum diye. Onla uğraşan ekip var. Böyle gitmeye çalışıyorum'' diye konuştu.