-"TRABZON'DAKİ OLAY DUYGUSAL BİR TEPKİDİR" İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı eski futbolcu Hakan Şükür, şampiyonluğun siyasi yoğunluğun arttığı bir süreçte belli olmasının bazı tepkileri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, ''Trabzon'da AK Parti binasına yapılan olay sadece duygusal bir tepkidir'' dedi. Hakan Şükür, AK Parti'nin amatör spor kulüpleriyle bir araya gelmek için düzenlediği geceye katıldı. Topkapı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikten önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şükür, iki takımın şampiyon sayılabileceğini ancak yalnızca birinin kupaya sahip olduğunu belirterek, ''Bu tip belirleyiciliği yüksek olan maçlarda stres yönetimi çok önemlidir. Trabzonspor lig boyunca şampiyonluğu hak etti. Ancak Fenerbahçe, stres yönetimini daha iyi sağladığı için başarılı oldu'' diye konuştu. Bir basın mensubunun maç sonrası Trabzon'da AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili yorumunu sorması üzerine Şükür, ''Siyasi bir süreç içinde şampiyonun belli olması beraberinde birçok tepkiyi de doğurdu. Ancak bu tepkilerin Başbakan'ın şahsıyla ilgili olması mümkün değildir. Kendi tuttuğu takıma daha yakın olduğu yönündeki ifadelerin aksine Başbakanımız spora büyük katkı sağlayan bir insandır. Maç sonrasında Trabzon'da AK Parti binasına yapılan olay sadece duygusal bir tepkidir'' dedi. Şükür, daha sonra, etkinlikte, amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle sohbet etti. Geceye, Şükür'ün yanı sıra AK Parti milletvekili adayları İsmet Uçma ve Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Alparslan Baki Ertekin, Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Baykan ve bazı Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri katıldı.