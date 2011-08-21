-"Trablus'u savunmaya hazır binlerce asker var" TRABLUS (A.A) - 21.08.2011 - Libya rejiminin sözcüsü, başkent Trablus'u savunmaya hazır binlerce asker olduğunu söyledi. Sözcü Musa İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, "Trablus her zaman korundu. Kenti koruyan, aralarında gönüllülerin de bulunduğu binlerce asker var. Bu kişiler sadece vatansever değil, ailelerini ve evlerini de korumak istiyorlar" dedi. NATO'yu başkenti bombalamakla suçlayan sözcü, "bunun tek amacının hükümeti devirmek olduğunu, NATO'nun ayrıca halka karşı ahlaksızca bir kampanya yürüttüğünü" savundu. İbrahim, insanların, başkent yakınlarındaki Zaviye ve Garyan bölgeleri ile Trablus'un banliyösü Canzur'da, NATO bombardımanı nedeniyle öldüğünü iddia etti. NATO güçleri ve muhaliflerin bu sabah Trablus'a ortak saldırı başlattıkları bildirilmişti.