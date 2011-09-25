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Dünya

"Trablus'ta toplu mezar bulundu" KAHİRE (A.A)

25 Eylül 2011 19:42

-"Trablus'ta toplu mezar bulundu" KAHİRE (A.A) - 25.09.2011 - El Cezire televizyonu, Libya'nın başkenti Trablus'ta Ebu Selim cezaevinin yakınında bir toplu mezar bulunduğunu duyurdu.  Televizyonun haberinde, Ebu Selim cezaevinin yakınında bulunan toplu mezarın bin 200 kişinin kalıntılarını içerdiği bildirildi. Haberde, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Libya'nın kaçak lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkedeki çatışmalar sırasında göz altına aldıkları muhalifleri Ebu Selim cezaevinde tuttukları biliniyordu.

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