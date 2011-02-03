-"TORBA" PROTESTOCULARINA BİBER GAZI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Torba Yasa Tasarı'nı protesto için Meclis'e yürümek isteyen eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Tasarıyı protesto için Kurtuluş Parkı'ndan Meclis'e yürüyüşe geçen grubu polis, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde durdurdu ve dağılmaları uyarısında bulundu. Aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu bazı kişiler polis yetkilileriyle görüşerek, barikatın kaldırılmasını istedi. Güvenlik güçleri bu talebi reddederek, yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu sırada bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı ve bir süre sonra polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.