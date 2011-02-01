-"TORBA" EYLEMCİLERİNE VALİLİKTEN UYARI ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Ankara Valiliği, ''Torba yasa tasarısını protesto etmek'' amacıyla KESK, DİSK, TTB ve TMMOB'un TBMM çevresinde 3 Şubatta düzenlemek istediği ''kanunsuz'' eylemin güvenlik güçleri tarafından mutlaka engelleneceğini ve eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşları münteşir haberlerinden ve KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından ortaklaşa yapıldığı anlaşılan duyurulardan ''TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba yasa tasarısını protesto etmek'' amacıyla tüm illerden Ankara'ya yürüyüş başlatılacağının ve 3 Şubat 2011 Perşembe günü de Ankara'da buluşulup TBMM çevresinde zincir oluşturmak suretiyle bir gün süreyle kitlesel basın açıklaması adı altında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiğinin öğrenildiği belirtildi. Ankara'da 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri uyarınca, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin önceden belirlendiği ve ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca mezkur kanunun 22. maddesi, 'Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alanlar içerisinde toplantı yapılamaz' hükmüne amirdir. Kanunların işbu açık hükümleri karşısında, TBMM çevresinde gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesi yasal olarak mümkün değildir. Ankara ilinde 2911 Sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunulması ve daha önceden ilan edilen yasal meydan, açık alanlar ile kapalı yerlerde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik ve hukuki anlayış içerisinde elbette değerlendirilmektedir. Bu duruma göre, adı geçen kuruluşlar tarafından Ankara ilinde organize edileceği ve ortaklaşa gerçekleştirileceği ilan edilen protesto eylemi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na açıkça aykırıdır. Anayasa ve kanunların açık olarak yasakladığı durum, tutum ve eylemler demokrasinin güvencesi altında olamaz ve hiçbir kanunsuz eylem gerekçesi ne olursa olsun Ankara ilinde kabul edilemez. Kaldı ki hiçbir sendikal ve mesleki hak ve talep Ankara halkının huzuru ve genel güvenliğinden daha üstün olamaz. Ankara ilinde işbu yasal olmayan eyleme tevessül edilmesi halinde, meydana gelebilecek her türlü olaylardan ve doğabilecek zararlardan organize eden kuruluşlar ile yöneticilerinin ve söz konusu eyleme katılanların sorumlu olacağı, kanunsuz eylemin güvenlik güçleri tarafından mutlaka engelleneceği ve eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla sunulur.''