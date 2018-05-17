"TOKİ beni 18 yıl sonra ev sahibi yaptı"

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ’nin Tavas İlçesi’nde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden ve son aşamasına gelinen, 224 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olduğu duyanlar gözyaşlarını tutamadı. Yapılan çekilişte ev sahibi olan Yüksel Köseoğlu, \"Eşim başvuruyu yaptıktan sonra düşerek felç geçirdi, evde yatıyor, 18 yıldır kiradaydık, artık ev sahibi olduk, çok mutluyum\" dedi.

TOKİ tarafından Tavas İlçesi’nin Kızılcabölük ve Yeni Mahalleleri\'nde yapılan 224 konutun hak sahibinin daireleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partil Osman Zolan, Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Tavas Belediye Başkanı Ak Partili Turhan Veli Akyol, TOKİ Tavas Proje Uzmanı İbrahim Ethem Topçu ile hak sahipleri katıldı.

\"EŞİM BAŞVURUYU YAPTIKTAN SONRA DÜŞEREK FELÇ GEÇİRDİ\"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri noter huzurunda ilk kura çekimini gerçekleştirdi. Başkan Zolan’ın çektiği ilk kurada ismi çıkan Bekir Köseoğlu’nun eşi Yüksel Köseoğlu, sevinçten gözyaşları içinde ağlayarak sahneye geldi. Başkan Zolan, ev sahibi olan Köseoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştı. TOKİ’ye konut sahibi olmak için eşi Bekir Köseoğlu’nun başvurduğu ancak düşerek felç geçirdiğini söyleyen Yüksel Köseoğlu, “Eşim başvuruyu yaptıktan sonra düşerek felç geçirdi, evde yatıyor, 18 yıldır kiradaydık, artık ev sahibi olduk, çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\"850 BİNE YAKLAŞAN KONUT ÜRETİM SEFERBERLİĞİ VAR\"

Törende konuşan TOKİ Tavas Proje Uzmanı İbrahim Ethem Topçu, TOKİ\'nin sadece Tavas’ta değil Türkiye\'nin her yerinde insanları ev sahibi yapan bur kurum olduğunu belirterek, “TOKİ, Türkiye genelinde konut üretimini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda devlet binaları hastaneler, okullar, sağlık ocakları vatandaşın ihtiyacı duyulan her türlü kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların konut ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarını devam ettiriyor. 850 bine yaklaşan konut üretim seferberliği mevcut, bununla birlikte Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Denizli’de de yakın zamanda başlatılan yeni projeler var. Tavas’ta bu projelerden nasibini alıyor” dedi.

\"SÖZ VERMİŞTİK RAHATLADIK, YÜKÜMÜZ HAFİFLEDİ\"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’nin konut sorununu çözmek için söz verdiklerini ve bugün verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Konut istemiştiniz, biz de söz vermiştik. Başta Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci olmak üzere ben ve Tavas Belediye Başkanımız söz vermiştik. Bugün aslında en rahatlayan, huzur bulan kişilerin başında bu sözleri verenler var. Omuzlarımızda yüktü, yerine getirdiğimiz için rahatlıyoruz, yükümüz hafifliyor” diye konuştu.

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