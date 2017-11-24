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"TOKAT" CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Bağcılar'da dün sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen Muharrem Yılmaz'ın (32) cinayetiyle ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2017 18:27

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Bağcılar\'da dün sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen Muharrem Yılmaz\'ın (32) cinayetiyle ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Cinayetin, birkaç gün önce meydana gelen bir tokatlama olayının ardından oluşan husumet sonucu işlendiği ortaya çıktı.
Bağcılar Yeni Mahalle\'deki Konut Sokak\'ta dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu bulundurmak suçundan daha önceden kaydı bulunan Muharrem Yılmaz pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muharrem Yılmaz\'ın birkaç gün önce tartıştığı Oktay Y.(18) adlı genci tokatladığı tespit edildi. Olay günü de içki içerken gencin babası Muammer Y. (43)\'le karşılaştığı öğrenilen Muharrem Yılmaz\'ın, aralarında çıkan tartışma sonucunda onu da darp ettiği ortaya çıktı. Babasının dövüldüğünü duyan Oktay Y.\'nin  olay yerine gelerek pompalı tüfekle Muharrem Yılmaz\'a ateş ettiği tespit edildi. Polis, olayı gerçekleştiren Oktay Y. ile baba Muammer Y. ve olay sırasında yanlarında bulunan Hasan O.\'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin, öldürdükleri kişinin uyuşturucu sattığını, kendilerini de zorla satıcı yapmak istediğini ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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