-"TIR KUYRUĞU HABERLERİNE ÜZÜLÜYORUM" EDİRNE (A.A) - 26.01.2011 - Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nın fiziki yetersizliği nedeniyle Kapıkule'de oluşan tır kuyruklarına ilişkin haberlere üzüldüğünü söyledi. Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kılıç, ''Dünya Gümrük Günü'' dolayısıyla komşu ülke gümrük yetkililerinin de katılımıyla DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü Salonu'nda kokteyl verdi. Kılıç, Dünya Gümrük Günü'nün önemi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, Edirne Gümrüğünün 2010 yılı faaliyetlerini de anlattı. ''Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu'' şeklinde çıkan haberlere üzüldüğünü ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: ''Bulgaristan sınır kapısı Kaptan Andreevo'nun fiziksel yetersizliği nedeniyle Kapıkule'de oluşan tır kuyrukları haberlerine çok üzülüyorum. Çünkü bizi en çok rahatsız eden şey kapılarımızda araç kuyruklarıdır. Bulgaristan makamlarıyla 15 gün önce yaptığımız görüşmede, Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nın bu yıl ortalarında yenileme çalışmalarına başlanacağını öğrendik. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bulgaristan makamlarıyla her görüşmemizde Türkiye'nin özellikle 2010 yılında ekonomik olarak önemli ölçüde büyüdüğünü, kapılarımızdan giriş-çıkış yapan tır araçlarının günden güne arttığını, bu nedenle günlük iş kapasitesinin artık ortalama alımların 800 tırdan Kapıkule Sınır Kapısı için binli rakamlara, Hamzabeyli Sınır Kapısı için ise 400 tırdan 500 tıra yükseltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.'' Kokteyle Edirne Valisi Gökhan Sözer başta olmak üzere aralarında Bulgaristan ve Yunanistan gümrük yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.