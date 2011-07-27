-"TİMOŞENKO TUTUKLANMAYACAK" KİEV (A.A) - 27.07.2011 - Ukrayna mahkemesi, eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun tutuklanması talebini reddetti. Yargıç Rodion Kireyev, Timoşenko'nun görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada, savcılığın tutuklama talebinin reddedildiğini söyledi. Ukrayna'da savcı, bugün mahkemeden Timoşenko'nun tutuklanmasını talep etmişti. Rusya ile 2009 yılında varılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçlanan Timoşenko'nun yargılanmasına geçen ayın sonunda başlanmıştı.