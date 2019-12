-"TIMES MEYDANI'NA BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ"NDE KARAR NEW YORK (A.A) - 05.10.2010 - ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda 1 Mayıs günü bombalı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Faysal Şahzad, ömür boyu hapse mahkum edildi. Pakistan doğumlu Şahzad, Manhattan federal mahkemesi yargıcı tarafından suçu sabit görülerek, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Federal mahkemece, aralarında ''kitle imha silahı kullanma'' ve ''ulusal sınırları aşan terörizm girişiminin" de dahil olduğu 10 ayrı suç işlediği iddiasıyla yargılanan Pakistan asıllı ABD vatandaşı 30 yaşındaki Şahzad, mayıs ayında saldırı girişiminde bulunduğunu kabul etmişti. Kendisini "Müslüman asker" olarak niteleyen ve Connecticut eyaletinde yaşayan eski bütçe analisti Şahzad, 1 mayıstaki saldırı girişiminden 2 gün sonra tutuklanmıştı. New York kentinin Times Meydanı'na bomba yüklü bir aracı park etmekle suçlanan Şahzad, John. F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda, uçakla Dubai'ye gitmek üzereyken yakalanmıştı.