-"TFF'nin kararı baskı altında alınmıştır" İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakimi ve Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Kısmet Erkiner, Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA'nın baskısıyla bu kararı aldığını söyledi. Erkiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamalarından UEFA'nın TFF'ye baskı yaptığınını anlaşıldığını vurgulayarak, ''Baskı altında alınmış bir karar. UEFA azmettirici durumda. 'Lafımı dinlenmezsen yaptırımlar uygularım' diyor. TFF'yi Fenerbahçe'yi men etmeye zorladı. TFF başkanının UEFA yazısından bahsetmesinden öyle anlaşılıyor'' dedi. TFF'nin bu süreçte yanlış davrandığını ileri süren Kısmet Erkiner, ''TFF Etik Kurulu raporundan sonra gerekenleri yapması gerekirdi. Şike varsa tüzel kişileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi lazımdı. Sadece tutuklu olanları tedbirli olarak sevk etti. Kulüplere karşı bir uygulaması yok. Eğer bir şey yoksa 'şike yok' demeliydi. Açık açık ortaya koymalıydı'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin TFF Tahkim Kuruluna yaptığı başvuruyu ''eksik'' bulan Erkiner, ''Sadece TFF'yi Tahkim'e şikayet etmiş. Tahkimin vereceği karar iç hukuka yöneliktir'' ifadelerini kullandı. Kısmet Erkiner, Fenerbahçe'nin UEFA'yı da davaya dahil etmesi gerektiğini kaydederek, ''Tahkime müracaatta hem TFF, hem de UEFA'yı davaya dahil etmeliydi. UEFA Tahkimine de başvurmaları lazımdı. Ayrıca birinci günden alelacele müracaat ettiler. Tahkim Kurulu, bir günde hiçbir karar alamaz, ne karar alacak'' şeklinde konuştu. Kısmet Erkiner, TFF'nin bu kararının ardından Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alırsa, cezasının ağır olacağını söyledi. Erkiner, ''Fenerbahçe ligden çekilirse cezası ağır olur. TFF, amatör lige kadar indirilebilir'' dedi.