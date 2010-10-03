-"TFF GENÇ YETENEKLERİMİZİN PEŞİNDE" BERLİN (A.A) - 03.10.2010 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Almanya'da yetişen Türk kökenli genç futbolcuların peşinde olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, FC Nürnberg takımında oynayan İlkay Gündoğan'ı, antrenör Oğuz Çetin'in de FC Köln'de oynayan Taner Yalçın'ı izlediği, FC Nürnberg'de oynayan Mehmet Ekici ile Freiburg'da top koşturan Ömer Toprak'ın da "sürekli bir şekilde telefonunun çaldığı" belirtildi. İlkay'ın, Alman Milli Takımı'nı tercih ettiğini söylemesine rağmen sıkça TFF tarafından arandığı ifade edilen haberde, Mustafa Doğan, Malik Fathi, Serdar Taşçı ve Mesut Özil gibi "sadece" 4 Türk kökenli oyuncunun Alman Milli Takımı'nda oynamasının sebebinin, Avrupa ülkelerinde genç Türk kökenli yetenekler arayan TFF Avrupa Bürosu'ndan kaynaklandığı kaydedildi. TFF Avrupa Bürosu Temsilcisi Erdal Keser'in, Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyen genç yetenekler aradıklarını, ancak Alman Milli Takımı'nda oynamak isteyen Türk kökenli gençlerin kararına saygı duyduklarını ve kendilerine hiçbir şekilde baskı yapmadıklarını söylediği belirtildi. Türk Milli Takımı'nın defansındaki delikleri tıkamak için disiplinli ve yapılı oyunculara ihtiyaç duyduklarını ifade eden Keser, zamanında Serdar Taşçı'yı Türk Milli Takımı'nda çok görmek istediğini ve takımda başarılı olabileceğine inanmış olduğunu kaydetti. Keser, 8 Ekim'de oynanacak Almanya-Türkiye maçıyla ilgili olarak da "Eğer Özil bize karşı bir gol atarsa Alman taraftarların köşesine koşsun ve onlarla birlikte sevinsin. Bir insan tüm benliği ile tercih ettiği ülke adına sevinmeli. Diğer davranışların hepsi sahte olacaktır" dedi.